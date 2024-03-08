經濟獨立女性均薪40K！專家：高薪工作男性居多、職場性平要努力

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另外，調查顯示，相較於男性，女性勞工自認在「工作態度」上的優勢依序是「細心、貼心」（70.1%）、「責任感」（60.3%）、「抗壓性」（53.6%），以及「穩定度」（52.4%）、「配合度」（42.7%）。
其他態度方面的優點，又分別為「吃苦耐勞」（40.1%）、「學習意願」（39%）、「團隊合作精神」（31.8%），以及「敬業精神」（24.8%）、「樂觀進取」（23.9%）。
至於「工作能力」上的優勢，女性自認有「溝通協調能力」（69.3%）、「解決問題能力」（56.3%）、「危機處理能力」（43.4%），以及「獨立作業能力」（38.2%）、「成本控管能力」（32.6%）。
其他能力方面的優點，又分別是「業務開發能力」（29.8%）、「語言能力」（25.2%）、「行銷企劃能力」（24.1%），以及「領導統御能力」（23%）、「產（行）業專業能力」（22%）。
外界關注的男女勞工薪資「同酬日」，今年落在2月23日，差距縮小到「54天」，代表女性要比男性多工作54天，薪水才會一樣。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，台灣女性「勞動參與率」，自2012年首度突破5成後，去年僅增加到51.82%，幾乎呈現停滯狀態；所謂的「男女同酬日」，曾一度受疫情衝擊還出現倒退狀態，代表女性工作條件，仍有改善空間。畢竟以現況來看，結婚或生養育小孩後，想重返職場、二度就業，可能被迫換職位、換公司與換行業，結果導致薪資下降。
楊宗斌進一步解讀，加上男女從事（偏重）產業別的不同，導致薪資結構也不同，例如高科技業與一般服務業，「男女」或「女男」勞工比例，有明顯差距，當然這也肇因於求學時期，選擇文組、理組的分佈狀況。
楊宗斌說，還有像是較高薪的「藍領技術型工作」，如主廚、水電工、車輛維修黑手等，從業人員的性別比例差距，恐怕更為懸殊，因此這條職場性別平權之路，仍有待努力開通。