縮短陸配入籍年限／藍白主推修法綠卻全力阻擋　正反說法一次看

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爭議一：依親家屬恐衝擊健保
健保署長石崇良指出，因為陸配的依親家屬通常是高齡者，使用醫療資源的機率高，會有「繳少用多」的問題，對健保的財務影響性就要小心一點。
泛藍無黨籍立委高金素梅表示，依照法規，外配的家屬要居留滿6個月才能用健保，但兩岸條例限制居留不得超過6個月以上，陸配的父母來台依親，一年也僅限制60人，因此健保問題是「假議題」。
爭議二：國安問題
民進黨立委陳冠廷認為，此法律修正案須考量現今台灣國安情勢，現在中方意圖升高兩岸情勢，國民黨在沒有任何配套的前提之下，將國安議題去當作兩岸降溫的籌碼，當然會引起民眾反彈。
國民黨立委蘇清泉指出，國籍法與健保法是兩碼子事，現在陸配入籍年限是六年，民進黨政府說改成四年會有國安問題，試問，如果是六年就不會有國安問題嗎？說這些話根本沒有邏輯。
民眾黨立委麥玉珍表示，落實憲法保障基本人權，不應參雜過多的政治解讀，而產生差別待遇，「難道依目前現行規範的六年，就不會有所謂的國安問題？」
爭議三：陸配不用放棄國籍
民進黨籍立委蘇巧慧提到，陸配入籍年限希望比照外配，不過陸配不需要放棄國籍，外配則需要放棄國籍，陸配只要在中國撤銷戶籍就好，且入籍過程中也不需要考試，這涉及公平性問題。
陳冠廷認為，從公平正義的角度來看，所有外籍配偶在取得我國國籍時，都需放棄原生國國籍，但陸配例外，中配在台灣法律上被視為「大陸地區人民」，而其他外配則是「外國人」。這樣的差異設計本來就有其歷史背景與實際考量，任何試圖縮短中配取得國籍年限的提案，都應該審慎，不應躁進。
高金素梅表示，陸配不用拋棄國籍有不公平，但若不公平，執政八年為何不修掉，政府放任散布不利兩岸和平的假消息，只會加深雙方的誤會與矛盾。