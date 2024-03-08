全台最高規格川菜「川雅」！攜手成都米其林一星　46高樓霸氣開幕

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在成都有米其林一星殊榮的《松雲澤》協助台灣《川雅》重現官府川菜，由超過30年豐富廚藝經驗的主廚王國政駐店操刀，他是前W酒店紫艷中餐廳行政主廚，當時還特地前至四川成都取經，近半年的時間與松雲澤團隊切磋交流，並在當地走訪探查。王國政的新菜單主廚標榜自家以辛香料、醬料費心提煉多款風格獨具的調味油品，並結合台灣在地優質食材，端出千滋百味的精緻川菜。
一提到川菜，直觀印象便是重麻香辣，但實則不然，餐廳主廚王國政就提到，川菜講究「一菜一格、百菜百味」，味型多達24種，像是酸辣、糊辣、紅油、怪味、糖醋、鹹甜、陳皮、醬香、荔枝等，而麻辣只佔了其中三成。
套餐中會以「涼菜六宮格」此菜開場，有香麻微辣的燒椒黃金皮蛋、紅油味型的口水雞、酸甜又帶辣屬怪味味型的怪味松阪豬，還有薄能透光如燈影般的燈影魚片，讓饕客一開始先透過小點來初識川菜的千姿百媚。
王國政也提到，中菜是相容的，各個菜系因應當地風情與食材而創造出專屬獨特風味。而傳統川菜也同樣受到廣東、浙江、福建、北京等地影響，因此實際上，在川菜裡也存在不同菜系的影子。套餐中就也有道「中點」，匯聚了魚香鮮蝦餃、牛肝菌燒賣，以及外型唯美到讓人捨不得下箸的雞縱菇天鵝酥，吃川菜也品味到港點的「好好味」。
官府川菜對於筵席菜式的設計與編排更是十分講究，依序細分為糖碗、涼菜、頭湯、熱菜、中點、大菜、隨飯菜、甜點，各具巧思用意且其來有自。官府川菜的繁複工藝與用料精良亦不亞於粵菜，拿《川雅》菜單中的四川名湯「開水白菜」來說，澄清的湯色看似淡雅無味，實則滋味豐郁，分別用雞蓉、豬蓉、鴨蓉來「掃湯」，將雞肉的香、豬肉的濃及鴨肉的鮮融於湯中並去除湯中雜質、反覆掃湯製成，當服務人員將湯頭澆於花樣外型的白菜上頭，白菜「綻放」的瞬間，堪稱雅緻驚艷。
另還有道「魚羊肚燴」，這是張松雲大師所開創的名菜，後由其徒孫傳人張元富改良成家常版本，而川雅主廚王國政是將原本的燉煮羊肋條改以紐西蘭羔羊排來呈現，這道菜的醬汁極其講究，先以鯽魚、羊骨熬成高湯，再加入薑米、蒜米、二荊條、紅豆瓣等調料，濃縮熬煮製成，佐上羊排、花膠上桌，魚羊兩字合成即為鮮，同樣令人讚嘆。
還有皮脆肉嫩的「花椒乳鴿」，也是坊間川菜館子少見的料理，集鹹、甜、麻、辣、酸、鮮、香眾味於一體。王國政再次強調，官府川菜是過去達官貴人所吃的筵席料理，更是去蕪存菁，注重味道層次與平衡，因此套餐中的各菜式更是須講求起承轉合的巧妙安排，也讓更多台灣人透過此餐食了解川菜不是只有「辣」而已，更是種廣納百川後的中式佳餚。
精彩的中菜也不僅於「川雅」，台北與台南遠東香格里拉兩飯店也能嚐到。兩家飯店首次聯手推出「醉粵之享．雙廚聯奏」期間限定佳餚，由台北「香宮」中餐行政主廚廖晉輝與台南「醉月樓」主廚許忠賢共同演繹，以頂級食材和精湛廚藝，並將台南特產烏魚子、虱目魚、關廟鳳梨等入饌，向有著「美食之都」美譽的台南致敬。即日起至3月17日雙廚將駐點台南醉月樓，3月20至31日則於台北香宮，8道式期間限定雙廚套餐每套2,888元＋10%，另亦可單點嚐鮮。活動期間，凡享用套餐即可獲得抽獎券乙張，有機會抽中尊榮客房雙人免費住宿一晚含兩客豐盛自助早餐。