子瑜也有看！GUCCI ANCORA時尚藝術特展 LINE免費預約台北101
時尚迷注意！酒紅色的古馳《GUCCI ANCORA時尚藝術特展》登陸台北101，透過官方LINE就能免費線上預約報名看展！由GUCCI新任設計總監Sabato De Sarno親自策展，精選10套全新女裝系列由義大利空運來台，結合當代新銳藝術家作品、音樂、自我探索文字，看見「ANCORA 時尚」給米蘭的一封情書。亞洲六大城市巡迴連動，韓國首爾場邀來TWICE子瑜出席，這也是她首場精品活動。
記者蕭涵云/綜合報導
「ANCORA」意味著義大利文中的「再一次」，也代表著人們對喜愛的人事物意猶未盡的感覺。酒紅色的「ANCORA紅」，源於品牌創辦人Guccio Gucci當年擔任行李服務員時，激發靈感的英國倫敦 Savoy 酒店大廳電梯的的暗紅色內裝；正好是如今新任創意總監 Sabato De Sarno，人生擁有的第一件GUCCI夾克內襯顏色。「ROSSO ANCORA」歷久彌新般成為GUCCI新代表色，既是象徵孕育品牌的開始，更寄予世人「再一次」愛上GUCCI。
台灣場《GUCCI ANCORA時尚藝術特展》邀來邵雨薇、Julia吳卓源、雷嘉汭站台開幕，《GUCCI ANCORA時尚藝術特展》於台北101購物中心4樓都會廣場，打造3大展區、3月8日起至3月12日只快閃5天，民眾可透過官方LINE免費線上預約報名入場參觀。
GUCCI新任設計總監Sabato De Sarno親自策展，精選10套全新女裝系列由義大利空運來台，以洗練俐落的剪裁，展現成熟、性感又實穿的精緻女裝、鞋履、包款和配件。將60～90年代的時尚風格化繁為簡成優雅日常，經典Horsebit馬銜鍊樂福鞋有著超厚底設計，GUCCI Logo低調奢華地隱身在鞋款鏈條、賈姬包款的鍊帶細節裡。
精挑Valerio Eliogabalo Torrisi、Martino Santori、CRISTIANO RIZZO、NOURA TAFECHE當代4位米蘭新銳藝術家作品，透過拓印、錄像、扎染、雕塑等手法；隨Sabato De Sarno推出的Gucci Prospettive 創刊號首發《MILANO ANCORA》與第二輯《ANCORA MILANO》，共同譜寫「給米蘭的一封情書」。
同時，GUCCI台北101旗艦店內的十公尺高LED藝術牆，也將展示由詩人藝術家Sasha Stiles，與她的AI虛擬身分「Technelegy」的共同創作「REPETAE: Again, Again」的多媒體詩歌（2:45 mp4音頻），期間限定只能在台北特展體驗。
無獨有偶，在台北101購物中心B1樓層，也迎來台灣首度登場的United Colors of Benetton「班尼頓奇幻花園」全新期間限定概念店。在無限延伸的花朵奇幻空間裡，摩登前衛的壓克力與霓虹效果，烘托班尼頓極簡的品牌標誌，也挑戰科技感與自然元素結合的諧趣奇幻感，見識以 2024 春夏系列BE ON啟程之際的設計元素為靈感，結合馬球、小雛菊等花朵的幽默圖騰，及經典不敗的丹寧與針織精神。
為慶祝國際婦女節與白色情人節，班尼頓舉辦「致親愛的你」購物贈花活動，只要3月8日至3月10日、3月15日至3月17日之11:00～22:00，在期間限定概念店內消費，即可獲贈「班尼頓春季花朵精美」小花束。4月還有「啟程無限」相片即印打卡活動，4月4日至4月6日11:00～22:00、4月7日至4月10日11:00～21:30 ，進入期間限定概念店內的「無限花朵奇幻空間」套用獨家相框拍照，完成社群指定任務，就能可獲得現場輸出留念及單筆9折優惠券一張。