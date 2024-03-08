鮑爾稱「離降息不遠」！那指、標普創新高 輝達股價漲近5%
隨著聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）示意經濟走向良好，今年不排除開始降息，美股主要指數7日在輝達（NVIDIA）等科技股助攻下收漲，標普500指數和那斯達克指數重返歷史高位。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，因為對通膨緩解的希望，加上科技股的上漲，華爾街出現週中反彈。歐洲央行週四下調年度通膨和成長預期、維持關鍵利率穩定後，投資人的樂觀情緒得到提振，而在歐洲央行宣布這項消息之前，聯準會主席鮑爾已向美國國會表示，他預計今年利率有可能會下調，儘管聯準會尚未準備好立即開始降息，但距離開始降息所需的信心「已經不遠了」。
LPL Financial首席技術策略師圖恩坤斯（Adam Turnquist）認為，市場對利率水平的下降已有所期待，現在終於從聯準會官員那裡聽到相關消息，投資人對於降息即將到來更有信心。
7日收盤，道瓊工業指數上漲130.30點或0.34%，收38791.35點；標準普爾500指數上揚52.60點或1.03%，收5157.36點；科技股那斯達克指數勁揚241.84點或1.51%，收16273.38點；費城半導體指數大漲167.90點或3.36%，收5165.83點。其中，標指和那指均在盤中創下歷史新高，而標指數也創下了收盤紀錄。
科技股表現強勁，其中輝達股價攀升近4.5%，報926.69美元，再創歷史收盤新高，市值突破2.3兆美元；英特爾（Intel）股價亦大漲3.7%，是道瓊指數中表現最好的股票。