全聯6折生鮮瘋搶！男喊別再買了　勸世理由婆媽愣住：意外的合理

38婦女節咖啡優惠！7-11拿鐵、美式買1送1　全家霜淇淋第2支10元

▲38婦女節來了！今（8）日四大超商推出限定優惠，7-11今起有厚乳拿鐵、精品美式、燕麥拿鐵、黑糖珍珠撞奶買1送1，怎麼喝最划算?《NOWnews》整理四大超商優惠懶人包。（圖／業者提供）
▲38婦女節來了！今（8）日四大超商推出限定優惠，7-11今起有厚乳拿鐵、精品美式、燕麥拿鐵、黑糖珍珠撞奶買1送1，怎麼喝最划算?《NOWnews》整理四大超商優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

38婦女節來了！今（8）日四大超商推出限定優惠，包括7-11今起有厚乳拿鐵、精品美式、燕麥拿鐵、黑糖珍珠撞奶買1送1外，全家限3天有拿鐵、霜淇淋第二件10元優惠；萊爾富氣泡飲全系列49元，限時3天茶拿鐵，單杯只要38元；OK超商美式、拿鐵買2送1，《NOWnews今日新聞》整理四大超商38婦女節優惠懶人包，讓你一文看懂哪家優惠最便宜、省多少。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月8日至3月10日
◾大杯厚乳拿鐵買1送1，原價65元、特價33元
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，原價75元、特價38元
◾大杯精品美式買1送1，原價100元、特價50元
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，原價60元、特價30元

▲38婦女節7-11優惠，四大飲品買1送1，包括精品美式、燕麥拿鐵、厚乳拿鐵、黑糖珍珠撞奶。（圖／7-11提供）
▲38婦女節7-11優惠，四大飲品買1送1，包括精品美式、燕麥拿鐵、厚乳拿鐵、黑糖珍珠撞奶。（圖／7-11提供）
📍門市｜3月11日至3月15日
◾濃萃美式買1送1，原價50元、特價25元
◾大杯卡布奇諾（熱）買1送1，原價55元、特價28元
◾冰淇淋紅茶（冰）買1送1，原價65元、特價33元

▲歡慶白色情人節，7-11冰淇淋紅茶、大杯卡布奇諾、濃萃美式買1送1。（圖／7-11提供）
▲歡慶白色情人節，7-11冰淇淋紅茶、大杯卡布奇諾、濃萃美式買1送1。（圖／7-11提供）
📍行動隨時取｜3月11日至3月15日
◾大杯卡布奇諾（熱）買2送2，原價55元、特價28元，每日限量2萬組
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，原價65元、特價33元，每日限量2萬組
◾冰太妃焦糖風味瑪奇朵／冰焙烤榛果風味拿鐵，原價65元、特價47元，任選買5送2，
◾咖啡珍珠歐蕾買5送2，原價75元、特價54元
◾冰精品燕麥拿鐵買5送2，原價110元、特價79元
◾珍珠椰果四季春／統一布丁奶茶買5送2，原價65元

▲7-11情人節寄杯咖啡買5送2。（圖／7-11提供）
▲7-11情人節寄杯咖啡買5送2。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜3月8日至3月10日（會員限定）
◾特大杯經典拿鐵第二杯10元，原價70元、特價40元
◾大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第二杯10元，原價99元、特價55元
◾霜淇淋第二支10元，原價49元、特價30元

▲全家五六日限定，拿鐵第二杯10元優惠。（圖／全家提供）
▲全家五六日限定，拿鐵第二杯10元優惠。（圖／全家提供）
▲全家五六日限定，霜淇淋第二支10元優惠。（圖／全家提供）
▲全家五六日限定，霜淇淋第二支10元優惠。（圖／全家提供）
📍門市｜3月5日至3月19日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75、特價38元）
◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65、特價33元）
◾永豐餘生技，薑汁撞奶、杏仁茶、冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1，5折（原價65、特價33元）

▲全家私品茶買1送1（圖／全家提供）
▲全家私品茶的永豐餘生技買1送1，包括薑汁撞奶、杏仁茶、冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1（圖／全家提供）
📍APP｜3月8日至3月10日
◾40元／55元／65元私品茶，同價位買2送1

▲全家五六日限定，私品茶寄杯買2送1優惠。（圖／全家提供）
▲全家五六日限定，私品茶寄杯買2送1優惠。（圖／全家提供）
📍APP｜即起至3月19日
活動期間內至APP開啟共享功能，就能在3月27日起至4月2日獲得以下專屬優惠。

◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價60元）
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲全家38婦女節咖啡買1送1優惠。（圖／全家提供）
▲全家38婦女節咖啡買1送1優惠。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
📍門市｜3月6日至3月8日（須出示優惠條碼）
◾中杯單杯售價45元系列的熱紅茶拿鐵、熱抹茶拿鐵，以及大杯單杯售價55元系列的冰紅茶拿鐵、冰抹茶拿鐵與冰/熱炭焙鐵觀音拿鐵，結帳時出示特惠條碼，單杯特價38元、最低6.9折。
◾葡萄王人蔘王養身飲60 mL買1送1，原價99元、特價50元
◾LOTTE無糖口香糖（藍莓薄荷/草莓薄荷口味）買1送1，原價39元、特價20元
◾紅茶花伝皇家奶茶470 mL，加10元多一件，原價35元、特價23元
◾好想兔鈣五吉軟糖（招財兔/龍元寶），加10元多一件，原價49元、特價30元

▲萊爾富38國際婦女節優惠小確幸在萊爾富，3月6日至8日限時3天指定商品最低買1送1。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富38國際婦女節優惠小確幸在萊爾富，3月6日至8日限時3天指定商品最低買1送1。（圖／萊爾富提供）
📍門市｜即起至3月12日
◾氣泡飲全系列特價49元優惠，包括特大杯單杯售價55元的冰草莓風味氣泡QQ、冰葡萄風味氣泡、冰冬瓜風味氣泡、冰紅柚綠茶風味氣泡，等於打8.9折。

🟡OK超商
📍門市｜3月7日至3月8日
◾大杯美式買2送1，67折，原價45元、特價30元
◾大杯拿鐵買2送1，67折，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚美式買2送1，67折，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，67折，原價65元、特價44元

▲補班日優惠開跑，OK超商咖啡買2送1，有美式跟拿鐵。（圖／OK提供）
▲38婦女節優惠開跑，OK超商咖啡買2送1，有美式跟拿鐵。（圖／OK提供）

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