38婦女節咖啡優惠！7-11拿鐵、美式買1送1　全家霜淇淋第2支10元

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📍門市｜3月8日至3月10日
◾大杯厚乳拿鐵買1送1，原價65元、特價33元
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，原價75元、特價38元
◾大杯精品美式買1送1，原價100元、特價50元
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，原價60元、特價30元
📍門市｜3月11日至3月15日
◾濃萃美式買1送1，原價50元、特價25元
◾大杯卡布奇諾（熱）買1送1，原價55元、特價28元
◾冰淇淋紅茶（冰）買1送1，原價65元、特價33元
📍行動隨時取｜3月11日至3月15日
◾大杯卡布奇諾（熱）買2送2，原價55元、特價28元，每日限量2萬組
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，原價65元、特價33元，每日限量2萬組
◾冰太妃焦糖風味瑪奇朵／冰焙烤榛果風味拿鐵，原價65元、特價47元，任選買5送2，
◾咖啡珍珠歐蕾買5送2，原價75元、特價54元
◾冰精品燕麥拿鐵買5送2，原價110元、特價79元
◾珍珠椰果四季春／統一布丁奶茶買5送2，原價65元
🟡全家便利商店
📍門市｜3月8日至3月10日（會員限定）
◾特大杯經典拿鐵第二杯10元，原價70元、特價40元
◾大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第二杯10元，原價99元、特價55元
◾霜淇淋第二支10元，原價49元、特價30元
📍門市｜3月5日至3月19日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75、特價38元）
◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65、特價33元）
◾永豐餘生技，薑汁撞奶、杏仁茶、冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1，5折（原價65、特價33元）
📍APP｜3月8日至3月10日
◾40元／55元／65元私品茶，同價位買2送1
📍APP｜即起至3月19日
活動期間內至APP開啟共享功能，就能在3月27日起至4月2日獲得以下專屬優惠。
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價60元）
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡萊爾富
📍門市｜3月6日至3月8日（須出示優惠條碼）
◾中杯單杯售價45元系列的熱紅茶拿鐵、熱抹茶拿鐵，以及大杯單杯售價55元系列的冰紅茶拿鐵、冰抹茶拿鐵與冰/熱炭焙鐵觀音拿鐵，結帳時出示特惠條碼，單杯特價38元、最低6.9折。
◾葡萄王人蔘王養身飲60 mL買1送1，原價99元、特價50元
◾LOTTE無糖口香糖（藍莓薄荷/草莓薄荷口味）買1送1，原價39元、特價20元
◾紅茶花伝皇家奶茶470 mL，加10元多一件，原價35元、特價23元
◾好想兔鈣五吉軟糖（招財兔/龍元寶），加10元多一件，原價49元、特價30元
📍門市｜即起至3月12日
◾氣泡飲全系列特價49元優惠，包括特大杯單杯售價55元的冰草莓風味氣泡QQ、冰葡萄風味氣泡、冰冬瓜風味氣泡、冰紅柚綠茶風味氣泡，等於打8.9折。
🟡OK超商
📍門市｜3月7日至3月8日
◾大杯美式買2送1，67折，原價45元、特價30元
◾大杯拿鐵買2送1，67折，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚美式買2送1，67折，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，67折，原價65元、特價44元