59%女性慘遇升遷不公！請生理假還遭刁難　7成遇性騷

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實際來看，在本次受訪的女性上班族當中，僅有16.6%透露，目前已是「主管職」，而且平均花6年才晉升到該職位；其中還有21.9%更表示，是「花10年(含)以上晉升」。不過自認整個升遷過程，「算是順利」的，佔了51%；「不算是順利」的，也佔49%。對其餘83.4%「非」主管職的人來說，其中又有53%表示，自己仍有「擔任主管」的夢想，而且希望至少「再努力」5.1年去完成。
回顧整個職涯，更有59.1%的女性勞工透露，曾經遇過因性別導致的「升遷不公平」待遇；可惜這當中僅三成六(36.1%)表示，有向公司「反映、爭取」。 除此之外，也有六成(60.3%)的女性上班族指出，曾經請過「生理假」；結果這當中的54.8%更透露，因此「有遭到」公司刁難。
不僅有職場不平權的情況，本次調查更發現，合計有76.9%的女性勞工指出，曾經碰過「職場性騷擾」：包含33.1%屬於「碰過言語性騷擾」；還有24.6%屬於「言語、肢體性騷擾皆碰過」；以及19.2%屬於「碰過肢體性騷擾」。結果針對職場性騷擾，「有」當場抗議、表達不滿的比例為55.8%；代表其餘44.2%選擇「隱忍」或「沉默」。
綜觀此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，隨著高等教育普及化，女性勞工朋友的學歷不是問題，缺的只是發揮長才與升遷的機會，同時得到對等薪酬，以及在發展事業之餘，也能夠兼顧家庭或感情生活。
楊宗斌也為，想建立更為友善女性的職場環境，企業主管、老闆指派公務時，要先打破性別刻板印象，例如外派、出差洽商、簽約場合，刻意避開女性同仁，應該給予同等競爭加薪、升遷機會。女性上班族也能適時展現企圖心，突顯自我工作態度與能力優勢，有時與男性同仁具互補作用，有時發揮「一加一大於二」的職場綜效。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110