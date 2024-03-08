丫頭送員工IU演唱會門票！遭疑走後門不承認 「親曝真相」仍被罵
南韓小天后IU（李知恩）4月將來台開唱，6日門票開售，1分鐘內銷售一空，顯示IU的驚人魅力。售票系統湧入70萬人，無奈全部只有2萬張門票，讓沒搶到票的粉絲，相當失落。有網友發現，藝人丫頭（詹子晴）員工PO出限時動態，興奮感謝老闆娘大方送演唱會門票，遭質疑走後門，對此她也親自解釋，「真的不是公關票也不是黃牛票。」
記者薛羽彤／綜合報導
丫頭員工PO出限時動態，「老闆竟然要免費送我們看演唱會！」被轉發到Dcard上掀起不小風波，對此丫頭也出面澄清，自己的票也是搶來的，「我們員工超級多人一起開搶，也只有一個員工搶到，所以昨天晚上也沒有公開的宣傳，是自己內部跟員工說要給員工的福利。」
對於員工限動被流出，害她成為箭靶，丫頭無奈表示，「你們看到員工的限動對我不高興、對我生氣，我其實也是一頭霧水，不知道該如何讓你們消氣，我也沒對不起大家，也不知道要跟大家道歉什麼。」她也大方分享搶票祕訣，先試買其他活動的，走一次售票流程，經歷過一次圖片驗證的關卡，另外網速、電腦配備、手速都很重要。
丫頭親自解釋後，臉書依然被網友灌爆，有人質疑「拿非實名公關票出來送，連一般搶票要實名制都不知道還在裝」，她則回應：「當然要實名制呀，我付錢的我當然會知道。」其他網友也紛紛砲轟，反駁她的說法，「真的沒有驗證這個步驟喔！以及先驗證只有韓國，台灣沒有跟進這種驗證方法」、「請教我實名制怎麼送票好嗎」、「一堆截圖證實，公關票就承認就好，硬拗很難看的」、「來打臉了哦這次根本沒有九宮格好嗎」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道