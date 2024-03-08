8度急凍低溫要來了！強冷氣團「最新3大重點」　降雨、回暖時間曝

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氣象達人彭啟明表示，昨晚在乾冷空氣移入之後，再度有少量的華南雲系東移，導致北部雲量偏多，夜間輻射冷卻的作用不太明顯，因此今（8）日清晨市區低溫仍有13、14度，中南部約14、15度；不過白天持續受到乾冷空氣影響，華南雲系也減少，中北部天氣大致為晴到多雲，南部雲量稍多，白天北部高溫有機會略上升至15度，中部19至21度、南部21至23度。
然而到了今天晚間至週六清晨，為本波冷空氣影響最明顯的時間，配合輻射冷卻作用，北部市區低溫有機會降至10至11度，中部11至13度、南部13至15度，局部空曠地區、近山區則有8至9度低溫發生機率！
週末出門天氣看這裡！下週一雨勢擴大
彭啟明提到，到了週六上午冷空氣就會開始減弱，全台天氣大致為多雲到晴天氣，氣溫開始略為回升，但是午後華南雲系又開始東移，受雲系遮蔽影響高溫沒辦法再繼續上升，高溫大致與週五相比持平或略上升1度左右，晚間到週日清晨同樣因雲量增多，輻射冷卻作用不明顯，中北部低溫可回升至14至15度，南部16至18度。
週日冷空氣減弱、轉偏東風環境，持續受到華南雲系東移影響，雲量普遍偏多，中南部近山區、山區有降雨機會，白天回溫幅度仍稍受到限制，預估北部高溫19至20度、中部19至21度，南部21至23度。
然而下週一華南雲雨區東移時可能發展為鋒面系統掠過台灣，將由北到南普遍帶來一波降雨，預估降雨相對較多區域偏向中北部地區沿岸、山區，北部高溫約在18度以下，中南部21至23度，天氣轉濕冷到濕涼。
氣象署清晨發布8縣市低溫特報！回暖時刻出爐
彭啟明提到，從下週二白天乾冷空氣移入而且風力減弱，高溫將回升，北部可回到20度，中南部24至26度，但入夜後到下週三清晨顯著的輻射冷卻作用影響，中北部市區低溫約可降至12至13度左右，局部空曠地區、近山區有機會再降至10度，日夜溫差較大；不過預估下週四五轉為偏東到東南風整體溫度回升，時序進入春季，溫度及濕度變動頻率高，感受上也有一些變化，可以持續關注天氣進行穿搭。
氣象署今天8日清晨也針對8縣市發布「低溫特報」，民眾出門要記得多穿禦寒衣物：
【橙色燈號（非常寒冷）】
新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號（寒冷）】
基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。