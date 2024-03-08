修杰楷、王柏傑KTV被揍！統促黨男解釋起因「小鬼妹婿說這句話」
藝人修杰楷、王柏傑6日在KTV與人發生衝突，同包廂的小鬼（黃鴻升）妹婿Sam與統促黨的成員陳亞豪發生口角，陳亞豪毆打Sam、修杰楷、王柏傑，事後涉案5人全被移送警局，修杰楷對此表示「莫名其妙。」而陳亞豪也透露動手原因，「聽到他（Sam）說我長得很欠揍。」
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，陳亞豪受訪時還原當晚情況，原本只是與Sam在電梯有一點口角，但發現他同行友人是王柏傑跟修杰楷，「他們和我都認識，所以當下就說沒事了各自進包廂」，只是離開後陳亞豪聽到朋友轉述，「聽到他（Sam）說我長得很欠揍」，才因此氣不過，又去包廂把他拉出來揍，而勸架的修杰楷、王柏傑也因此受傷。陳亞豪坦言，「當下沒想那多直接去找他們理論才動手打起來，只是很單純想捍衛自己。」
修杰楷慶生會變了調，導致他眼角受傷，經紀人表示「非常感謝大家對修的關心，他前晚跟朋友聚會，其中友人與陌生人爆發肢體衝突，他上前幫忙拉開。修本人對於衝突如何發生也覺得莫名其妙。」王柏傑事後也透過經紀人也回應，「現在都沒事了，謝謝關心」。
※【NOWnews 今日新聞
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