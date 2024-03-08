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檳榔西施豁出去！「買檳榔送熱舞」車前猛搖爆紅　整排司機瘋朝聖

▲苗栗一家檳榔攤的火辣西施開大招！買檳榔直接送熱舞，因長相甜美在社群爆紅。（圖/Tik Tok）
▲苗栗一家檳榔攤的火辣西施開大招！買檳榔直接送熱舞，因長相甜美在社群爆紅。（圖/Tik Tok）

記者張嘉哲/綜合報導

現今檳榔攤雖然已經逐漸變少，加上不少火辣正妹都轉往直播主發展，因此也讓檳榔西施這個行業逐漸式微，不過在許多重要幹道上仍然可以看見檳榔攤身影。而近日，苗栗竹南一家檳榔攤就引起網友關注，因為當有客人上門消費的時候，店內的檳榔西施就會華麗登場，詢問完品項之後，走回店內又在車子前熱舞一番，吸睛影片在各大社群平台瘋傳。

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近日在Tik Tok以及臉書社團瘋傳一段影片，只見一位卡車司機把車子停在檳榔攤門口，結果一位身穿黑色短版上衣、牛仔熱褲的年輕女子出來招呼客人，手上還拿著一把紫色雨傘，沒想到她經過車前時就先送上一個火辣的深蹲，再到司機左側位置詢問需要什麼。

而該名檳榔西施長相甜美可愛，問完司機需要什麼之後，拿了錢走回店內途中，又是直接來一段熱舞，才回店內拿商品。沒想到大家以為要結束時，準備拿檳榔給司機的她又跑到大車前擺拍幾個POSE，才把商品拿給司機，整段表演都被司機錄起來，在社群上爆紅。

▲苗栗一家檳榔攤買東西送熱舞，加上檳榔西施長相甜美可愛，在網路上瞬間爆紅。（圖/Tik Tok）
▲苗栗一家檳榔攤買東西送熱舞，加上檳榔西施長相甜美可愛，在網路上瞬間爆紅。（圖/Tik Tok）
不少網友紛紛回應「老闆請到這種員工真是有福氣」、「這女生也太可愛了吧」、「老闆請到這個員工，這間檳榔攤天天爆滿生意興隆」、「看到這笑容開車的疲勞整個都被療癒了」、「美女真的是很認真在做生意的耶！」；不過據悉，該名卡車司機其實是跟該名檳榔西施相當熟識，司機也在影片中稱「純屬娛樂」，並不是每台車停下來買檳榔都是有這樣的熱舞表演。

不過，隨著該間檳榔攤爆紅，有民眾擔心會不會有阻礙交通的問題。對此，苗栗警方也指出，該路段是交通要道沒錯，已經到現場查處，會先以柔性勸導的方式進行，若後續發現西施的行為已阻礙交通，將依違反道路交通處罰條例開罰，一次可罰500元，業者還是要多多注意。


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