檳榔西施豁出去！「買檳榔送熱舞」車前猛搖爆紅　整排司機瘋朝聖

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而該名檳榔西施長相甜美可愛，問完司機需要什麼之後，拿了錢走回店內途中，又是直接來一段熱舞，才回店內拿商品。沒想到大家以為要結束時，準備拿檳榔給司機的她又跑到大車前擺拍幾個POSE，才把商品拿給司機，整段表演都被司機錄起來，在社群上爆紅。
不少網友紛紛回應「老闆請到這種員工真是有福氣」、「這女生也太可愛了吧」、「老闆請到這個員工，這間檳榔攤天天爆滿生意興隆」、「看到這笑容開車的疲勞整個都被療癒了」、「美女真的是很認真在做生意的耶！」；不過據悉，該名卡車司機其實是跟該名檳榔西施相當熟識，司機也在影片中稱「純屬娛樂」，並不是每台車停下來買檳榔都是有這樣的熱舞表演。
不過，隨著該間檳榔攤爆紅，有民眾擔心會不會有阻礙交通的問題。對此，苗栗警方也指出，該路段是交通要道沒錯，已經到現場查處，會先以柔性勸導的方式進行，若後續發現西施的行為已阻礙交通，將依違反道路交通處罰條例開罰，一次可罰500元，業者還是要多多注意。
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