NBA／西區龍頭灰狼傳壞消息！前鋒Towns半月板撕裂 將無限期缺戰
本季至今明尼蘇達灰狼（NBA）打出43勝、19敗、勝率0.694的戰績，但在今（8）日卻傳出壞消息，根據《The Athletic》記者Shams Charania表示，「灰狼當家大前鋒Karl-Anthony Towns因左膝半月板撕裂，將無限期缺陣。」
記者張志宇/綜合報導
Karl-Anthony Towns可說是本季灰狼能維持在西區龍頭的關鍵，本賽季場均能貢獻22.1分、8.4籃板，隨著季後賽即將到來，目前Karl-Anthony Towns與球團還在思考該如何應對傷勢，記者Shams Charania指出，「在過去24小時中，Karl-Anthony Towns一直在搜集對於傷病的第二經驗。」
此外《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski也表示，「目前外界還不清楚Karl-Anthony Towns還會缺陣多久，球團與Karl-Anthony Towns團隊正在了解傷勢的嚴重程度，來決定是否需要立即採取行動。」
本季灰狼雙塔Karl-Anthony Towns與Rudy Gobert可說是磨合十分成功，Karl-Anthony Towns更是打出生涯年，平均每場有22.1分、8.4顆籃板、3助攻的表現，投籃命中率為50.6％，三分球命中率42.3％是生涯單季最佳。