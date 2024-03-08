拳擊／黃筱雯距離巴黎奧運門票差2戰！資格賽首戰5:0輕取智利對手
曾拿下東京奧運女子拳擊銅牌的台灣好手黃筱雯，今（8）日參加巴黎奧運世界區資格賽54公斤級首戰，以5：0完封姿態擊敗智利選手Denise Bravo，挺進資格賽16強，距離取得奧運資格的4強還差2場。
記者林之越/綜合報導
台灣拳擊隊其實早早抵達義大利，但黃筱雯首輪輪空直接晉級32強，沒有賽事期間就只能不斷維持高強度訓練。隨著比賽日逐漸逼近，劉宗泰把黃筱雯的訓練強度逐步遞減，最後練習則避免疲勞感產生，強度再下修，以防帶著酸痛感上場比賽。
對手Denise Bravo首輪也是以5：0擊敗亞美尼亞選手Tatevik Khachatryan晉級，如今在32強賽中遭到黃筱雯以5：0淘汰，黃筱雯也挺進16強。參考奧運資格賽規定，第一次世界區資格賽，中華隊選手所參賽的量級，均取前4名獲得奧運資格，黃筱雯目前還差2戰。
對於下一場將交手的南韓選手林愛智，黃筱雯的教練在採訪提及，南韓對手時常採取近身打法，且相對歐美選手，亞洲選手的技術上也會更加細膩，會透過陪練員把握賽前時間進行模擬應對。
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