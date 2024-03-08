新店爆「砍人丟包案」！疑債務糾紛伺機報仇 警循線逮捕8名惡煞
本月7日清晨，新北市新店區發生一起砍人丟包案，69歲劉姓男子載著26歲陳姓男子，開車行經寶橋路時，疑似因債務糾紛突然遭2台汽車攔下，並遭多人毆打持刀砍傷，劉男背部遭砍數刀，同行友人陳男被擄上車，連人帶車一起被帶走，警方獲報後隨即展開調查，於同日下午，逮捕涉案的主嫌32歲林姓男子共8人，全案訊後依法移送偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，主嫌林男過去疑似與陳男有債務糾紛，陳男因不滿林男遲遲未還錢，日前曾上門潑漆警告，進而引起林男怨恨，找來多名友人準備伺機報復。之後林男掌握陳男行蹤，趁清晨之際攔車押人，過程中持刀砍傷劉男，並將陳男擄上車帶走。
而警方獲報後，先將劉男送醫救治，並擴大調閱周邊監視器，發現陳男渾身是傷、被丟包在耕莘醫院門口，身上有將近20公分的刀傷，所幸經手術搶救撿回一命。警方持續追查，於深坑區北深路上，尋獲遭棄置的涉案車輛、並以車追人，於7日下午，將主嫌林男及共犯等8人拘捕到案，全案後續將依殺人未遂、傷害、毀損、妨害自由等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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