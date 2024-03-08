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法國羽球公開賽／王子維奇襲奏效！安賽龍頻繁失誤、遭直落二淘汰

▲台灣羽球好手王子維在法國羽球公開賽16強爆冷擊敗世界球王安賽龍，賽後振奮呼喊。（圖／翻攝自BWF官網）
▲台灣羽球好手王子維在法國羽球公開賽16強爆冷擊敗世界球王安賽龍，賽後振奮呼喊。（圖／翻攝自BWF官網）

記者林之越/綜合報導

台灣羽球好手王子維在今（8）日凌晨出戰法國羽球公開賽，和丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）爭奪8強門票，過去兩人的6次對戰都是由安賽龍奪勝。不過王子維本次出賽狀況穩定，反倒是安賽龍頻頻出現失誤，王子維最後僅花37分鐘就以21：12、21：17直落二爆冷淘汰安賽龍，挺進法國公開賽8強，也是唯一出線的台灣選手。

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王子維本場比賽奪勝關鍵在於穩定性，且能夠掌握對方失誤趁機拉開優勢。比賽首局，安賽龍就多次發生失誤，讓王子維打出10：1的大比分領先，並且時刻保持專注，保持固定分差以21：12收下第1局。進入第2局後，王子維再度先拿下5分優勢，不過球王安賽龍狀態也逐漸回穩，將比分追平到12：12。

關鍵時刻，王子維穩住多次來回對拍，並且在對手意想不到的時候發起奇襲，打出一波7：1攻勢，最後更打出一記精準的對角穿越球，安賽龍伸手不及，成功落地取分拿下賽末點，扛著壓力以21：12、21：17直落二擊敗安賽龍。

▲台灣羽球好手王子維在法國羽球公開賽16強爆冷擊敗世界球王安賽龍，賽後開心倒地。（圖／翻攝自BWF官網）
▲台灣羽球好手王子維在法國羽球公開賽16強爆冷擊敗世界球王安賽龍，賽後開心倒地。（圖／翻攝自BWF官網）
在首局方面更多是倚賴安賽龍失誤拿下，進入第2局後安賽龍逐漸進入比賽節奏，不過王子維狀態更好，多次在對拍中放出短球或對角殺球，調動對手移動後，再藉機完成第二波進攻得分。

▲丹麥世界球王安賽龍遭王子維爆冷淘汰，對於自身過多失誤感到不滿。（圖／翻攝自BWF官網）
▲丹麥世界球王安賽龍遭王子維爆冷淘汰，對於自身過多失誤感到不滿。（圖／翻攝自BWF官網）
安賽龍在賽後接受採訪也表示：「我的失誤很多，而且我的對手打得比我好太多了。」「我的表現在各方面來說水準都很低，尤其是我這次做足了許多準備，所以才更讓人失望。」

王子維晉級後在採訪中說道：「他（安賽龍）是世界球王，我從來沒有擊敗過他，所以我可以比較放鬆的去嘗試展現出最好的自己，我也很高興我最後做到了。」「他有發生一些失誤，我也抓到了機會，我不想讓他在比賽中過得太舒服，我從來沒有擊敗過他，我原本以為今天也會是一樣的結果。」

王子維在法國羽球公開賽表現亮眼，首輪三盤大戰逆轉勝世界排名第9的印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie），本場再以直落二拿下世界球王安賽龍，闖下8強賽後將面對泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。

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