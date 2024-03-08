MLB／台灣之光！鄭宗哲、林昱珉都入選 大聯盟首度新秀對抗賽
大聯盟（MLB）官方在今年春訓時，將首度舉辦「新秀對抗賽（Spring Breakout）」，大聯盟也在今（8）日公布入選名單，其中台灣旅美好手共有3人入選，分別為效力於底特律老虎的李灝宇、匹茲堡海盜的鄭宗哲與亞利桑那響尾蛇的林昱珉。
記者張志宇/綜合報導
根據MLB官網指出，本次比賽共有71位「MLB Pipeline」預測的百大新秀入選，其中有近2/3的球員排平各隊農場前30名，賽程將在3月14日至17日進行，屆時將分成仙人掌聯盟與葡萄柚聯盟進行16場比賽，其中大聯盟將在官網上全程直播。
效力老虎的「台灣怪力男」李灝宇，今年排名老虎農場第15名，在打擊與力量平分上，分別拿下50分與40分，跑壘、傳球、守備分別為45分、50分與50分，整體分數為45分。
來自海盜的鄭宗哲則是海盜重點培養的新秀，熱身賽10場出賽中，累積14打數、打擊率0.286、2轟、攻擊指數高達1.000，若持續維持好表現，十分有機會在今年登上大聯盟，甚至力拼大聯盟開季。
效力響尾蛇的林昱珉雖今年大聯盟春訓僅投0.1局就失5分，在日前遭到球團下放至小聯盟，但仍然在最新的小聯盟農場新秀排行中，排名農場第4號新秀，目前在大聯盟球探報告中速球拿到45分、曲球55分、滑球50分、變速球60分、控球60分，雖直球僅有約90英哩，但能夠打者揮空，並有著頂級的垂直位移，可以讓打者擊出滾地球或者揮空，儘管均速遠低於2023年球界的平均水準，但依舊是一顆水準以上的球路。
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