國防部改變「第一擊」要件！共機越界就反制 邱國正這樣說
國防部長邱國正昨日在立法院外交國防委員會答詢時表示，國軍已經改變「第一擊」的要件，只要有航空或海航實體出現踰越的行動，國軍就會做出反制。「第一擊」要件改變的説法，也引發外界兩岸擦槍走火的疑慮。邱國正今（8）日受訪表示，國軍面對無人機應處沒依據，清楚界定無人機處置，SOP要花時間一步一步走。
記者呂炯昌／台北報導
立院院會今日對行政院院長陳建仁提出施政方針及施政報告，並繼續質詢。邱國正會前受訪被問到「第一擊」要件改變，調整是從裴洛西訪台以後，發覺無人機在金門國軍沒有打，礙於沒有依據，但有規定有無人機一定要擊落，但沒有很明確，所以後來由他來扛責任，所以明確講是國防部權責。
邱國正說，以前開槍、開砲才是「第一擊」，國軍要做反制，無人機不是槍彈，它也來了，這時候把它打掉，「我們不是第一擊，他第一擊，」這個界定很清楚，SOP最起碼要花時間一步一步走，但ROE(交戰準則)是國軍一定會遇到，改天跟立委做說明，讓步調一致。
媒體追問，ROE包括近期金廈事件在禁限制水域嗎？邱國正說，《突發狀況處置規定》狀況越來越多，別的地方遇到狀況就列進來，狀況要歸類給它定調，因為要層層節制，經過報告很冗長，遇到突發狀況處理來不及，才會有這種調整。
媒體問反制包括哪些？邱國正說，反制很多啊，包括航空、海航、無人機、無人艦，有實體國軍就要處理，處理原則一樣，該打信號彈，不配合越過範圍當然有應變辦法。