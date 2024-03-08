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38婦女節LINE瘋了！免費貼圖「破百組下載」　早安、晚安圖每天換

▲LINE最近推出免費超值貼圖體驗活動，參加了之後，貼圖小舖上百組貼圖免費下載，可以爽用20天！（圖/LINE貼圖小舖、記者張嘉哲合成）
▲LINE最近推出免費超值貼圖體驗活動，參加了之後，貼圖小舖上百組貼圖免費下載，可以爽用20天！（圖/LINE貼圖小舖、記者張嘉哲合成）

記者張嘉哲/綜合報導

今（8）日為國際婦女節，不僅各通路都有不少優惠，LINE也沒有讓人專美於前。平常就會與企業經常聯名推出免費貼圖的LINE，這回真的太佛心了！最新推出「免綁定支付方式就能開始使用LINE貼圖超值方案」的活動，活動只到3月27日截止，只要參加活動，不用花到一毛錢，就能免費下載上百組貼圖，包括超可愛的鯊西米、咖波、白爛貓通通都有，讓你每天都能更換貼圖，爽用整整20天！《NOWnews》也特別整理活動幾大重點、操作步驟，提供給LINE用戶一文看懂。

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免費試用「貼圖超值方案」上線！破百組貼圖超可愛

LINE這次是從3月6日就開始推出活動，主打「可免綁定支付方式並免費使用LINE貼圖超值方案」，活動一路到3月27日上午10時59分為止，民眾只要到「貼圖小舖」的頁面之後，就會跳出該活動資訊頁面，只要點選「立即開始，新戶舊戶都能用」，就能馬上開始免費使用「貼圖超值方案」的上百組貼圖。

▲趕快點到LINE「貼圖小舖」當中參加限時活動！免費試用上百組貼圖以及主題，免綁定任何支付方式且活動結束也不用續訂閱或者付費。（圖/記者張嘉哲合成）
▲趕快點到LINE「貼圖小舖」當中參加限時活動！免費試用上百組貼圖以及主題，免綁定任何支付方式且活動結束也不用續訂閱或者付費。（圖/記者張嘉哲合成）
《NOWnews》記者實測之後，發現真的完全不用設定任何東西，比先前免費試用「貼圖超值方案」更加的方便，點選貼圖清單發現，貼圖種類琳瑯滿目，從超可愛的鯊西米、咖波、白爛貓通通都有，不僅如此，連「表情貼」以及許多文字版的「早安晚安圖」也都沒有少，只要該貼圖有紫色「P」字標誌就能下載，實在太佛心，將一路可以爽用20天。

不要怕！「貼圖免費試用結束不需要付錢」

而有用戶提出疑問表示，如果參加活動之後，是否在活動結束還要自己設定取消訂閱，或者要付錢的問題。LINE這次在活動公告中就有特別強調「本活動期間結束後，您LINE貼圖超值方案貼圖訂閱狀態將恢復到您加入本活動開始前的情況」，因此原本就沒有使用「超值方案貼圖」的用戶，完全不需要任何設定，一鍵參加活動用起來就對了！

▲參加活動後，LINE超值貼圖方案內的貼圖，上百組完全免費下載，超可愛咖波、好想兔、鯊西米通通都有。（圖/記者張嘉哲合成）
▲參加活動後，LINE超值貼圖方案內的貼圖，上百組完全免費下載，超可愛咖波、好想兔、鯊西米通通都有。（圖/記者張嘉哲合成）
不只有貼圖可以用！主題小舖同樣免費下載

而這次活動更厲害的是，還不只有上百組貼圖免費下載使用，連主題小舖的眾多主題也可以免費用，像是可愛的好想兔、咖波、鯊西米全部都可以下載，實在太佛了！心動不如馬上行動，趕快參加活動體驗自己從未擁有的貼圖以及主題！

這邊也要提醒用戶，本次活動僅限Android OS 8.0以上版本、iOS 15.0版本以上且LINE版本為14.2.0以上的智慧型手機參加，如果你發現你不能參加活動的話，表示手機版本或者LINE版本太舊，應該要更新到最新版本就可以參加活動囉！

▲太佛心！LINE超值方案免費體驗活動開跑，不只有貼圖可以下載，連主題都可以免費試用。（圖/記者張嘉哲合成）
▲太佛心！LINE超值方案免費體驗活動開跑，不只有貼圖可以下載，連主題都可以免費試用。（圖/記者張嘉哲合成）

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