38婦女節LINE瘋了！免費貼圖「破百組下載」　早安、晚安圖每天換

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LINE這次是從3月6日就開始推出活動，主打「可免綁定支付方式並免費使用LINE貼圖超值方案」，活動一路到3月27日上午10時59分為止，民眾只要到「貼圖小舖」的頁面之後，就會跳出該活動資訊頁面，只要點選「立即開始，新戶舊戶都能用」，就能馬上開始免費使用「貼圖超值方案」的上百組貼圖。
《NOWnews》記者實測之後，發現真的完全不用設定任何東西，比先前免費試用「貼圖超值方案」更加的方便，點選貼圖清單發現，貼圖種類琳瑯滿目，從超可愛的鯊西米、咖波、白爛貓通通都有，不僅如此，連「表情貼」以及許多文字版的「早安晚安圖」也都沒有少，只要該貼圖有紫色「P」字標誌就能下載，實在太佛心，將一路可以爽用20天。
不要怕！「貼圖免費試用結束不需要付錢」
而有用戶提出疑問表示，如果參加活動之後，是否在活動結束還要自己設定取消訂閱，或者要付錢的問題。LINE這次在活動公告中就有特別強調「本活動期間結束後，您LINE貼圖超值方案貼圖訂閱狀態將恢復到您加入本活動開始前的情況」，因此原本就沒有使用「超值方案貼圖」的用戶，完全不需要任何設定，一鍵參加活動用起來就對了！
不只有貼圖可以用！主題小舖同樣免費下載
而這次活動更厲害的是，還不只有上百組貼圖免費下載使用，連主題小舖的眾多主題也可以免費用，像是可愛的好想兔、咖波、鯊西米全部都可以下載，實在太佛了！心動不如馬上行動，趕快參加活動體驗自己從未擁有的貼圖以及主題！
這邊也要提醒用戶，本次活動僅限Android OS 8.0以上版本、iOS 15.0版本以上且LINE版本為14.2.0以上的智慧型手機參加，如果你發現你不能參加活動的話，表示手機版本或者LINE版本太舊，應該要更新到最新版本就可以參加活動囉！