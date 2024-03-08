航空史最大謎團之一！馬航MH370失蹤滿10年 家屬：時間凍在那天
馬航MH370航班，2014年3月8日載著239人從馬來西亞吉隆坡起飛，要前往北京首都國際機場，但起飛後不到一小時，便在馬來西亞與越南海域的交界處失去聯絡，各國多次協助調查、搜尋都沒有結果。10年後的今天，馬航事件正式屆滿10年，不少失蹤者家屬都表示，仍在等待親人返回，即便真無生還希望，至少要釐清事故的來龍去脈；還有家屬形容，時間彷彿永遠凍結在出事的那一天。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
MH370班機失蹤事件成為航空史上最大謎團之一，引發了有史以來最大規模的搜尋行動，10年過去了，航班上239名乘客和機組成員至今仍然下落不明，儘管美國海底勘探公司「海洋無限」先前曾2次試圖搜尋MH370，澳洲政府也花了近3年、在南印度洋12萬平方公里的海域內協助搜索，卻都以失敗告終，10年後的現在，失事乘客家屬呼籲重新進行搜索行動，並希望未來的飛行安全能更有保障。
MH370事件，對機上人員的親屬來說，就像是一場揮之不去的惡夢，MH370航班空服員戈麥斯（Patrick Gomes）的妻子近日受訪時表示，每年只要一接近3月8日，那天發生的一切就都會浮現在腦海中，接到航空公司打來的電話，彷彿就是昨天的事一樣，不確定自己是否還能再等下一個10年，「當然，10年了，他不會回來了，所以我們必須接受這一點。但我們仍然需要確切知道，他究竟在哪裡，以及這一切是如何發生的。」
馬來西亞刑事律師葛蕾絲的母親當時也在飛機上，葛蕾絲表示，在沒有母親陪伴的10年裡，她們一家人的時間彷彿被凍結了，包含姊妹倆的畢業典禮照片，沒有媽媽、只有無法微笑的父親；還有自己2020年結婚時，手裡捧著一束雛菊，花束裡擺著母親的照片，這是因為母親的名字含意就是雛菊，已經是2寶媽的葛蕾絲，仍對母親充滿思念。
葛蕾絲還說，之所以仍希望找到飛機殘骸，是因為MH370不是歷史，而是有關所有航班安全的未來，只有找出真相，真正的治癒才能開始，否則無論如何想繼續前進，或結束悲劇帶來的影響，都只會是徒勞無功。