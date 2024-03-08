大S奔喪內衣透出、搽紅色指甲油　經紀人解釋原因「並非她所願」

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廖瑋琪坦言大S滿腹委屈，心情大受打擊，「以她保守又低調的個性，怎麼可能會刻意靠這樣的方式來博取外界的眼球呢？」更說重話：「一直以來徐熙媛女士打從心底的敬重逝者，外界到底是什麼樣的惡劣心態、對她有多大的仇恨？可以把她形容得如此輕佻？這樣不真實的假消息與網路暴力到底還要持續多久？」強調沉默不代表承認，只是不想讓輿論擴大，懇求外界善待一個母親。
大S離婚、再婚後隱身5年公開露面，弔唁的穿搭和行為舉止被品頭論足，前婆婆張蘭甚至在直播帶貨時模仿前媳婦衣著、賣胸貼博取關注和流量，還大言不慚說自己當時因為生病才沒即時蹭到熱度，「那天夜裡怎麼也沒爬起來，那絕對不能放過啊！」離譜行徑連大陸網友也看不下去，一面倒痛罵，大S工作室昨（7）日終於發聲明，引用理性網友分析的文章，正面反擊：「感謝所有正義之士的表態！事實正是如此！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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