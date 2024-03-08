馬斯克公司與泰國協商！特斯拉有望赴泰設廠 政府提供100%綠能
伊隆・馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉（Tesla）過去只在中國擴建亞洲的「超級工廠」，但未來計劃前往東南亞設廠。泰國總理辦公室透露特斯拉正與政府談判蓋立工廠事宜，公司高層去年底就派人赴泰勘查建廠可行地點。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國總理辦公室官員蘇普科恩（Supakorn Congsomjit）對媒體表示，如超級工廠專案落實，政府承諾提供100% 綠色能源，不過目前還不確定特斯拉預定在泰國生產電動車還是電池。
《路透社》報導，泰國總理（Srettha Thavisin）去年9月時便曾與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）會面。他表示，自己用盡全力招待特斯拉高層，希望他們會愛上泰國，並指特斯拉高層在尋找約320公頃大的土地。
泰國是東南亞最大的汽車生產地及出口地，國內擁有豐田（Toyota Motor）、五十鈴（Isuzu Motors）及本田（Honda Motor）等日系車廠，幾十年來主宰了泰國的汽車產業，每年生產汽車超過200萬台，政府還希望晉升主要電動車生產中心。如果特斯拉決定在泰國建廠，將大大提高特斯拉電動車的產量。