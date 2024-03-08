新竹輪胎行8死慘案！逆子辯「不知這麼嚴重」 警怒：說什麼肖話
2022年6月間，新竹市正義輪胎行遭人縱火，慘釀8死悲劇，起因是二兒子陳彥翔與父母爭吵，竟買汽油縱火，大火奪走母親、妹妹、妻子、3子女、大嫂、姪女共8條人命，新竹地院一審判處死刑；高院二審，辯護律師主張其符合自首規定，並勘驗陳男縱火後，員警到場的密錄器影片，當時陳坦承因吵架而縱火，卻辯稱「不知道會這麼嚴重」，反遭員警斥責「說什麼肖話」，被害家屬則稱，警方早知悉是陳男縱火，痛批「蓄意殺人」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，7日下午，高等法院2度開庭，提訊陳彥翔及傳喚陳的父親、哥哥、多位被害人出庭。因辯護律師主張陳男符合自首，向高院聲請勘驗案發時影片，以釐清陳男自首是否出於真意。而案發當天，員警見到陳男時，陳男疑似哭泣大喊「趕快救我老婆和小孩孩」、「我放的火」，並坦承因吵架而縱火，稱「不知道會這麼嚴重」，被警方斥責「說什麼肖話」。
而死者家屬則表示，陳男明知道屋內有多名婦孺，無法及時逃生，卻依舊購買汽油打算縱火，根本是蓄意殺人，且如果有悔意，也不應該只是站在旁邊看。家屬律師則補充，陳男縱火後，家人已隨即撥打110報案，警方早已知是陳男縱火，並質疑辯護律師是在拖延訴訟。二審開庭尾聲，高院考量陳男羈押期屆滿，高檢署主張陳男有羈押必要，應該延押2月，將以書面裁定。
回顧案情，時年32歲的陳彥翔，因積欠債務經濟狀況不，與同住的父母常發生爭執，2022年6月某日晚間，陳男又與父母爭吵、負氣離家，隨後購買汽油後返家，並將汽油往門口機車潑灑，用打火機引燃衛生紙縱火，由於火勢猛烈，導致屋內的8人葬生火窟，法院一審判處陳男死刑、褫奪公權終身，案件持續審理中。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110