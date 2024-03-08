名家論壇》盧燕俐／台股基金暴衝，停利時機再等一下！

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但同時，許多投資人也很掙扎著，「假設現在不停利，一旦大盤大幅度回檔，豈不做白工？」我的觀察是，台股多頭行情還沒走完，想停利，可以再等一下，不妨從幾個角度來思考，也許能找到最佳停利方案。
策略1：觀察台積電走勢
從新春開紅盤後，台積電幾乎成了飆股，也帶動台股屢創新高。只要台積電還有戲，半導體、AI與金融股輪動，台股依舊後市可期。特別是2020年到2022年外資賣超台股多達2兆元，去年11月起才開始連續買超，至今年至3月6日，買超金額約5863億元，顯示外資還有很強的回補空間。
換句話說，只要外資買不停，單筆持有台股基金的人，就不急著完全贖回停利，部分分析師甚至喊台股上看22000點到24000點；至於想部分停利，先落袋為安，也不是不行，就看每個人對獲利的滿意程度。
策略2：定期定額嚴守紀律者
喜歡定期定額買台股基金的人，多數是因為無法精準拿捏進出場時點，那麼，嚴格遵守既定的投資策略，也是方法之一。有的人會把停利點設在20％，有的人會設30％，問題在於已達停利點，獲利的金額該何去何從？
有人選擇慰勞自己，用來提高生活品質，更多的人則選擇再投資，創造複利效果。我的建議是，台股基金若想停利，可把部分資金轉進債券，畢竟聯準會主席鮑爾已明示，「現在還沒做好準備要降息，但今年稍晚適當降息會是適當策略！」顯示美國有望展開降息循環，現在卡位債券行情正是時候！
策略3：用閒錢買不想停利
我曾看過幾位企業負責人的台股基金對帳單，即使承作15~20年，無論單筆或定期定額，績效多達10~20倍也不停利，主因就是，即使獲利高達上千萬，也只佔他們總資產的一小部分，所以，停利也無感，不停利回檔也無所謂。不想停利的投資人，可得有這類資產規模與操作胸襟，不然，台股一回檔，總會抱怨自己沒有高檔先出脫。
最關鍵的是，台股是個趨勢向上的市場，唯有趨勢向上，且擁有無人取代的創新產業，歷經指數回檔或步入熊市之後，依舊能快速站起並創新高，絕非每個國家股市都具備這樣的特色。投資人須留意，不停利這招，並不能套用在所有市場！
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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