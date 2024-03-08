蘇丹紅風暴延燒！政院緊急開記者會說明 陳建仁定調是系統性事件
食安議題接連發生，針對「西布特羅」瘦肉精事件，行政院昨下午召開食安檢討會議，今（8）日上午10時30分將開記者會說明。行政院長陳建仁上午受訪時說，西布特羅事件，中央和地方政府有共同想法，是單一事件；至於「蘇丹紅」辣椒粉是系統性事件，這個月底會清查完畢，政府會繼續把食安把關做得更好，確保民眾健康。
記者陳佩君／台北報導
針對食安議題，陳建仁上午受訪時表示，政府對於食品安全一向都是全力以赴，不敢掉以輕心，昨天也已對西布特羅案件做相關檢討，在這一個檢討的過程，也提出專家委員會審查結果報告，待會行政院食安辦會更詳細地在記者會當中跟大家說明。
陳建仁提到，西布特羅這個事件，政府和地方政府都有一個共同想法，這是單一個案事件，但對於未來檢驗是怎麼樣來加強檢驗的標準、流程管控，以及未來怎麼樣來發布相關的訊息，政府都有所精進。
至於辣椒粉事情，陳建仁提到，這確實是一個系統性的事件，但也在很快時間內，展開逐批檢查，且從上到下的溯源，要謝謝各地方政府衛生局配合衛福部食藥署做相關的稽查，衛福部部長也答應，在這一個月的月底就會清查完畢，政府會繼續把食安的事件來把關，做得更好，來確保民眾的健康。
行政院上午將舉行「行政院食品安全辦公室說明西布特羅事件之調查結果」記者會，行政院食品安全辦公室許輔主任主持，衛生福利部食品藥物管理署吳秀梅署長、農業部動植物防疫檢疫署徐榮彬副署長出席。