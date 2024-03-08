陶晶瑩吐結婚19年婚姻內幕！「偷看李李仁手機」結局好難過
藝人陶晶瑩與李李仁結婚至今19年，近日她上好友公關女強人岳啟儒的節目，分享婚姻中的苦樂，她坦言婚姻中也曾有爭執、誤解，更自爆「高潮有時也不到1分鐘」。談到查勤老公手機，陶晶瑩透露某次看了之後感到很難過，「因為他真的沒什麼朋友！」
記者薛羽彤／綜合報導
陶晶瑩近日上岳啟儒的YouTube頻道《我是啟儒姐》，分享夫妻之間的相處，坦言婚姻美滿的背後，也充滿苦樂，少不了爭執、溝通，陶晶瑩表示自己可以從30秒廣告，忘記生活的苦，岳啟儒追問「30秒可以忘卻一切？」陶晶瑩笑說：「有時候是可以的，因為妳知道，高潮有時候也是不到1分鐘。」
陶晶瑩分享當年與李李仁交往時，礙於對方演員的身分，要和女演員演出親密戲、對手戲，都讓她感到很不安，除了時常探班之外，還會不斷質問李李仁現場工作狀況。談到查勤部分，陶晶瑩表示自己早期不會看另一半手機，也知道很多男生會將紅粉知己姓名改為男性名字，感嘆防不勝防，有次她好奇看了老公的手機卻感到難過，「我好不容易有次偷看，就發現說好難過，因為他真的沒什麼朋友！」陶晶瑩也承認，是自己把老公管到沒朋友，笑說事後有自我檢討。
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