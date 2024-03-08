特企／Niseko乳雪糕推出全新款！王心恬以美味雪糕憶起北海道

北海道人氣食材融入純淨十勝乳源 打造Niseko 2024新產品
Niseko 2024新品以北海道十勝純淨乳源與嚴選優質食材，打造多層次、口感分明、優雅輕奢感的大人系精緻乳雪糕，從北海道知名伴手禮升級版的雪糕、到台日優質食材創意融合的豐富口感新品。也首次推出由台灣研發，與北海道當地果農合作、日本在地生產製造的Niseko余市蘋果冰淇淋及夕張哈密⽠冰淇淋，帶給消費者充滿日式美味的高級輕奢冰品。
日本藍帶甜點主廚端出乳雪糕星級甜點 打造Niseko輕奢感大人味
於3/7日新品發表會上，特別邀請到台灣超人氣排隊名店「折田菓舖」的日本藍帶甜點主廚「折田将大」，與北海道滑雪女神「王心恬」，一起將Niseko北海道乳雪糕做了更具藝術感的創意呈現。折田将大主廚擅長以北海道奶油，創造「不膩甜點」，這次將新品「葡萄乾奶油餅乾」、「紅茶奶蓋」及暢銷熱款「牛奶巧酥」，創作出三款Niseko創意甜點，以「季節限定」概念，呈現從初春到秋冬的視覺意象與味覺的完美結合，更能品嚐Niseko北海道乳雪糕的精緻風味，奢華感受媲美星級頂尖名店。
北海道滑雪女神王心恬 寵愛自己獨享奢華雪糕時刻！
日前剛從Niseko回台的北海道滑雪女神 王心恬，在Niseko白色雪地的記者會現場，分享 Niseko全新口味帶來的幸福感，讓熱愛滑雪的Candy 一秒鐘彷彿回到北海道的雪景裡，Candy現場展現藝術天分，與折田主廚運用多元的創意搭配，創作出具奢華感的Niseko北海道乳雪糕創意甜品料理，熱愛戶外活動的Candy也分享寵愛自己的小時光，Candy表示：「品嚐過這次推出的Niseko北海道乳雪糕全新口味，讓我立刻回憶起北海道的滑雪假期與當地各式美食，Niseko帶點奢華的幸福感會從味蕾爆出來，這是我想來一點點甜甜口感時，最喜歡的冰品，真的就像回到Niseko滑雪的渡假感。」
慶祝Niseko 2024 新品上市 即日起各大通路促銷接連登場
統一超商滿百消費發票 登錄官網抽雙人來回機票
為慶祝一系列新品上市，Niseko品牌也與各大通路推出不同促銷組合，讓廣大Niseko北海道乳雪糕愛好者可以隨時隨地享受到北海道的美味與幸福感！即日起至4月2日，Niseko與7-11聯合舉辦「舌尖上的初雪饗宴 三重奏」促銷活動，凡於7-11購買Niseko & Poki系列冰品享獨家優惠價，並可參加登錄發票抽星宇航空雙人來回機票，7-11 禮卷和北海道牛乳面模、Niseko乳雪糕一箱等豐富獎項內容。
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