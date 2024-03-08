卡柯？藍委翁曉玲提總統投票二輪制 柯文哲：誰贏誰輸很難講
國民黨新科立委翁曉玲近期擬提案修法，將總統選舉改為二輪投票制，首輪得票率未過半時，將在14天後進行二輪投票，引發諸多討論。對此，民眾黨主席柯文哲今（8）日受訪表示，如果純粹就民眾黨發展來講沒有差，「我覺得國民黨也不要那麼有自信，誰贏誰輸很難講」。
記者呂炯昌／台北報導
針對總統投票改二輪制，翁曉玲昨日發表千字文。她指出，現行制度造成選票浪費與白投的問題，到了選戰最後關頭，選民也有可能被迫「棄保」，放棄原先支持對象。而第二輪投票也可鼓勵主要的在野政黨相互整合，甚可促成聯合政府，進而產生強勢而穩定的行政體系。她相信二輪選舉制將會促進國內政治穩定、強化執政者民主正當性，維護小黨的政治參與，更保障每位台灣人民的投票自由，會讓我們的民主政治發展之路，走的更好、更穩健。
柯文哲今日上午前往民眾黨團開會，會後受訪被問到藍委提案修總統投票制，柯文哲受訪表示，他個人是沒意見，「到底誰會贏，我覺得國民黨也不要那麼有自信，誰贏誰輸很難講」，但是這涉及總統選制改變，恐怕要好好改變。
針對新北市議會國民黨團書記長陳偉杰延攬曾代表民眾黨參選立委及議員的網路紅人「Z9」吳達偉，擔任其辦公室顧問，柯文哲回應表示，「這好像沒有矛盾，反正到時候一定會有初選辦法，每個人都要生活，到哪裡工作我想沒有影響。」