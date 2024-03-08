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MLB／好勵志！昔日簽約金僅82萬　Bello與紅襪達成17.3億大約

▲波士頓紅襪（MLB）將與陣中新星強投「新神之右手」Brayan Bello達成一份6年5500萬美元的（約17.3億台幣）延長合約，其中主帥Alex Cora也在今透露，「Brayan Bello將有望擔綱開幕戰先發。」（圖／美聯社／達志影像）
▲波士頓紅襪（MLB）將與陣中新星強投「新神之右手」Brayan Bello達成一份6年5500萬美元的（約17.3億台幣）延長合約，其中主帥Alex Cora也在今透露，「Brayan Bello將有望擔綱開幕戰先發。」（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

根據美媒《ESPN》在今（8）日報導指出，波士頓紅襪（MLB）將與陣中新星強投「新神之右手」Brayan Bello達成一份6年5500萬美元的（約17.3億台幣）延長合約，其中主帥Alex Cora也在今透露，「Brayan Bello將有望擔綱開幕戰先發。」

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根據《ESPN》記者Kiley McDaniel表示，紅襪與Brayan Bello達成一份6年5500萬美元的（約17.3億台幣）延長合約，包括第7年2100萬美元的球隊選擇權。

Brayan Bello在去年成為紅襪先發輪值中為數不多的亮點，更一肩扛起主戰投手的重任，出賽28場繳出12勝、11敗、132次三振與防禦率4.24的成績，主帥Alex Cora也在今（8）日透露，「開幕戰先發投手將在Brayan Bello與Nick Pivetta之間決定。」

來自多明尼加的Brayan Bello，簽下這份合約可說是十分勵志，Brayan Bello在2017年7月12日以簽約金2萬8000美元（約82萬台幣）加盟紅襪，如今順利在大聯盟打出成績，並簽下至少6年5500萬美元的合約。

對於與紅襪達成延長續約，對此Brayan Bello則表示，「當我回顧過去時，我反思我這一路走來過程總是好的，我很慶幸我成功了，我一直在努力工作，我知道只要不要害怕挑戰，帶著信念去投球。」

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