與家人爭執心情不爽！男大生竟放話「板南線隨機砍人」　下場慘了

婦女節好薪苦！女比男多拚54天才同酬　婦團籲修法「薪資透明化」

▲今年的同酬日為2月23日，也就是女性要比男性多拚54天才同酬，婦團呼籲修法訂定薪資透明化。（圖／記者陳明中攝）
▲今年的同酬日為2月23日，也就是女性要比男性多拚54天才同酬，婦團呼籲修法訂定薪資透明化。（圖／記者陳明中攝）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部日前公布今年的同酬日為2月23日，意味女性自2023年1月1日要工作至今年2月23日，共419天，才能領到與男性工作一年365天相同的薪資。婦女新知基金會表示，雖然勞動部聲稱同酬日回到疫情前的水準，由2023年的58天下降為54天，進步4天，但查看近10年公告的同酬日，台灣的性別薪資差距不僅裹足不前，還存在退步危機，呼籲各政黨兌現選前「薪資透明化」政見。

我是廣告 請繼續往下閱讀
婦女新知基金會指出，2022年政府公告的同酬日顯示男女薪資差距加劇，勞動部表示是受疫情下不同行業別加薪幅度影響，以女性為主的行業（如服務業）加薪幅度較小，以男性為主的行業（如運輸及製造業等）相對加薪幅度大，因此有較顯著差異。又以「過去未納入研究發展服務業、學前教育、社會工作等女性居多的行業，納入後男女薪資差距並沒有擴大太多」試圖說服國人兩性的薪資差距「沒有退步得那麼嚴重」。

婦女新知基金會表示，上述狀況不僅反映多數女性從事相對低薪的職業性別區隔，也凸顯部分行業別容易受到外在的變動（疫情、災害）而落入經濟風險。今年薪資差距的縮小，也僅是回到停滯多年的差距，況且與2020年的52天相比更是退步。

婦女新知基金會提到，雖然疫情過去，但直至現今，仍未見到勞動部提出任何的檢討報告，討論外來該如何因應類似風險，僅以一句「今年進步了」掩蓋女性仍持續獨自面對職業上、經濟上不平等的事實，若政府繼續不作為，再次發生對經濟有重大影響的災害時，極可能如2022年般造成薪資差距擴大。

勞動部性別平等推動計畫112年度修正版，羅列不利女性勞動參與的因素包含育兒、職場的性別偏見、薪資差距等，其中縮小性別薪資差距的目標是每年0.2%，並僅以鼓勵企業用「非強制性」的同工同酬檢核表，作為改善薪資差距的對策。

婦女新知基金會表示，每年縮小0.2%的目標，代表現在出生的女性，必須等待將近74歲，才有可能迎來薪資平等的一天，更遑論，同工同酬檢核表僅是提供給企業參考、自評，根本無任何實質規範效果，企業不落實也不會有任何影響，可謂勞動部攜手企業一同躺平。

婦女新知基金會指出，歐盟在2023年6月「工資透明化」制度生效，勞工若被證實因為性別遭受薪資差別待遇，可以獲得未支付工作的補償；冰島在2008年推動要求同工同酬的法令，不斷修法，使其不僅具宣示效果，還有強制性，冰島的薪資差距自2016年至2021年薪資差距5年降低了5.4%，即便面臨疫情考驗，性別薪資差距亦未擴大。

婦女新知基金會提到，2023年總統大選時，民進黨及民眾黨皆承諾修法明訂「薪資透明化」，現今兩黨委員加總在國會過半，理應有機會推動該法，而國民黨雖未承諾修法薪資透明化，但亦對縮減性別薪資差距一事表達重視，相信應當也樂見能具體改善薪資差距之制度的通過，呼籲各黨應積極兌現承諾，以促進台灣的性別薪資平等。

女力崛起行業TOP5出爐！7成女性經濟獨立、3成3具職場影響力

經濟獨立女性均薪40K！專家：高薪工作男性居多、職場性平要努力

38婦女節快樂！勞動部發錢、女性「最高領6萬」　申請方式一次看

問婚育感情、挑剔外型！ 70%女性碰求職歧視　同工不同酬差7607元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞