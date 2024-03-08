台股攻2萬都是大哥撐盤！實際「下跌比上漲多」 櫃買紅翻黑臉綠
受到美股走高與美國科技股創高激勵，台股今（8）日早盤大漲370多點，攻上2萬點大關，來到20065點創下歷史新高，最大功臣就是台積電與聯發科，早盤分別漲4%與3.6%，但盤面上表現亮眼，實際上卻是下跌家數比上漲多，櫃買指數由紅翻黑。像是散熱、重電、銅箔基板、網通族群幾乎一片綠油油！
記者許家禎／台北報導
台積電早盤跳空大漲36元，來到796元新天價，距離800元不遠，漲幅4%，市值突破20兆元。聯發科也來到1275元新高，漲幅3.6%以上。台積電、聯發科、台達電、聯電與日月光加起來貢獻大盤約250點，使台股早盤一度大漲370多點，攻上2萬點大關，來到20065點創下歷史新高。
不過台股攻上2萬點大關，再創新高盤面看起來很亮眼，但許多人攤開自己的投資卻是綠油油，因為早盤都是大型權值股撐盤，其他中小型股昨日與早上漲多後就出現拉回，櫃買指數也在9點半由紅翻黑。
像是散熱族群的元山、泰碩、健策跌1到5%多，重電的士電、森崴能源、亞力、中興電、上緯投控跌3到4%。銅箔基板的尚茂、亞電、律勝、台燿、台光電、南亞跌1到7%。網通的旺矽跌停，聯鈞、穎崴、上詮、智邦、波若威跌2到4%。