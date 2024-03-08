NBA／灰狼20年來戰績高峰遇危機！唐斯半月板撕裂恐脫離爭冠行列

我是廣告 請繼續往下閱讀
明尼蘇達灰狼目前戰績43勝19敗，和奧克拉荷馬雷霆並列西區第一，勝率達到將近7成的6成94，距離灰狼上次在例行賽勝率超過6成，要回溯到有「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）的2004年球季，他們當時整季留下58勝24敗的絕佳成績，勝率來到恐怖的7成07，最後一路闖進西區決賽，和洛杉磯湖人鏖戰6場後以4：2止步，此後近20年間僅有3次進入季後賽，並都以一輪遊作收。
Karl-Anthony Towns本賽季場均能貢獻22.1分、8.4籃板，場均外線出手5.3次，命中率達到4成23，除了能鞏固內線外也是個十足的高射砲。由他和中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）組成的「雙塔」，再加上場均可以砍下26.1分的「少主」愛德華茲（Anthony Edwards），是灰狼位居龍頭寶座的主要原因。
如今在Karl-Anthony Towns遇傷後，灰狼不僅是內線進攻難度增加，也失去了能在外圍吸引防守的內線高個子。在缺少Karl-Anthony Towns負責拉開防守空間，製造換防空檔的狀況下，Anthony Edwards將更難單打突破，而後場倚賴老將康利（Mike Conley）控球的灰狼，也較難以期待其他球員發揮，在短時間內變化出新打法。
以目前戰績和現有陣容來說，即便灰狼後續戰績不理想，還是有機會能夠闖入季後賽或附加賽。然而，對於相隔這麼多年終於有爭冠機會的灰狼和灰狼球迷們來說，只有一輪遊可能無法滿足他們，因此是否能堅持到Karl-Anthony Towns在西區冠軍賽回歸，將是球隊的一大考驗。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁