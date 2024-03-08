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NBA／灰狼20年來戰績高峰遇危機！唐斯半月板撕裂恐脫離爭冠行列

▲灰狼「雙塔」之一唐斯（Karl-Anthony Towns）（右）傳出左膝半月板撕裂，例行賽確定報銷。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼「雙塔」之一唐斯（Karl-Anthony Towns）（右）傳出左膝半月板撕裂，例行賽確定報銷。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

明尼蘇達灰狼目前打出43勝19敗成績，和奧克拉荷馬雷霆並列西區第一，堪稱近20年來的戰績最高峰。但今（8）日傳出當家大前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）因左膝半月板撕裂將長時間缺陣，有媒體評估最晚可能要到西區冠軍賽前才能回歸，這對於睽違多年終於有望爭冠的灰狼來說，是相當不樂見的情形。

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根據《The Athletic》記者Shams Charania表示：「灰狼當家大前鋒Karl-Anthony Towns因左膝半月板撕裂，將無限期缺陣。」目前相關消息指出，他剩餘的例行賽確定報銷，將在手術修補後休養一個月，資深媒體人「沃神」Adrian Wojnarowski則表示，Karl-Anthony Towns被預期能夠在西區冠軍賽前回歸。

明尼蘇達灰狼目前戰績43勝19敗，和奧克拉荷馬雷霆並列西區第一，勝率達到將近7成的6成94，距離灰狼上次在例行賽勝率超過6成，要回溯到有「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）的2004年球季，他們當時整季留下58勝24敗的絕佳成績，勝率來到恐怖的7成07，最後一路闖進西區決賽，和洛杉磯湖人鏖戰6場後以4：2止步，此後近20年間僅有3次進入季後賽，並都以一輪遊作收。

Karl-Anthony Towns本賽季場均能貢獻22.1分、8.4籃板，場均外線出手5.3次，命中率達到4成23，除了能鞏固內線外也是個十足的高射砲。由他和中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）組成的「雙塔」，再加上場均可以砍下26.1分的「少主」愛德華茲（Anthony Edwards），是灰狼位居龍頭寶座的主要原因。

▲灰狼少主愛德華茲（Anthony Edwards）將會是灰狼能否維持戰績的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼少主愛德華茲（Anthony Edwards）將會是灰狼能否維持戰績的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
如今在Karl-Anthony Towns遇傷後，灰狼不僅是內線進攻難度增加，也失去了能在外圍吸引防守的內線高個子。在缺少Karl-Anthony Towns負責拉開防守空間，製造換防空檔的狀況下，Anthony Edwards將更難單打突破，而後場倚賴老將康利（Mike Conley）控球的灰狼，也較難以期待其他球員發揮，在短時間內變化出新打法。

▲36歲NBA老將Mike Conley確定續留灰狼，簽下2年價值6.6億元合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲36歲NBA老將Mike Conley確定續留灰狼，簽下2年價值6.6億元合約。（圖／美聯社／達志影像）
以目前戰績和現有陣容來說，即便灰狼後續戰績不理想，還是有機會能夠闖入季後賽或附加賽。然而，對於相隔這麼多年終於有爭冠機會的灰狼和灰狼球迷們來說，只有一輪遊可能無法滿足他們，因此是否能堅持到Karl-Anthony Towns在西區冠軍賽回歸，將是球隊的一大考驗。

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