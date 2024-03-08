MLB／Snell、Montgomery恐再成市場搶手貨！春訓多隊投手傳出傷情
大聯盟（MLB）開幕還有不到4週的時間就要到來，但今年春訓熱身賽至今，已經有多支隊伍在先發投手群上傳出傷情，根據《ESPN》分析指出，這也讓還在自由市場中的賽揚左投Blake Snell與衛冕軍左投Jordan Montgomery再次變得搶手，其中波士頓紅襪更是被點名，最應該要搶下他們兩位強投其中一位的球隊。
記者張志宇／綜合報導
賽揚左投Blake Snell與衛冕軍左投Jordan Montgomery的經紀人，皆為大名鼎鼎的「吸血鬼」Scott Boras，其中對於自己的客戶仍還在自由市場待業，Scott Boras在本週受訪時就透露，「現在的比賽中正在發生投手荒，有許多球隊都有投手受傷，目前我的客戶對於簽下短期合約並不排斥，隨著傷病潮出現，現在許多球隊開始意識到問題，因為他們在球季中的競爭力岌岌可危。」
目前在春訓傷了主力先發投手的球隊包括巴爾的摩金鶯Kyle Bradish（肘部傷勢）、多倫多藍鳥Kevin Gausman（肩膀傷勢）、休士頓太空人Justin Verlander（肩膀傷勢）、紐約大都會千賀滉大（肩膀傷勢）、波士頓紅襪Lucas Giolito（韌帶撕裂幾乎確定整季報銷）與聖路易紅雀Sonny Gray（大腿拉傷）。
《CBS MLB》就分析表示，波士頓紅襪、紐約大都會與多倫多藍鳥，將會是最需要補強先發投手的球隊，其中波士頓紅襪更是被點名最應該簽下Jordan Montgomery與Blake Snell其中一位選手的球隊。
大聯盟記者Jon Paul Morosi就透露，「雖然不知道紅襪現在是想要減少開支，還是出手補強，但以紅襪現在的先發投手戰力來說，他們十分需要搶下Jordan Montgomery或Blake Snell。」
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