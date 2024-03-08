台糖瘦肉精調查結果出爐！行政院：單一事件、無法排除檢驗受污染

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許輔表示，台中市政府食品藥物安全處2月2日驗出台糖梅花肉片含乙型受體素西布特羅一案，除該單一檢體驗出西布特羅外，擴大檢驗包含農業部於上市前793件、衛福部及各地方政府於上市後92件、台糖自主送檢36件同批次共計921件豬肉樣品，均未檢出乙型受體素，顯示國內豬肉供應鏈未受乙型受體素污染，尚無食安風險。
許輔說，在輸入西布特羅流向方面，經查過去2年共計4家業者輸入西布特羅72批，均以化學標準品型態少量輸入，共計流入24個公私單位實驗室供分析檢驗比對使用，未發現輸入之西布特羅流入農業端及食品供應鏈。
許輔指出，農業部專家會議之結論認為：依現有檢驗數據資料，無相關事證顯示台糖公司養豬場豬隻使用西布特羅之情事；台糖肉品來源豬隻於屠宰過程中，未發現混合其他來源豬隻之情形。而在販售階段，經內政部警政署保七總隊調閱該單一檢體販售地點於臺中市政府取樣日及前數日之錄像資料未發現異常，檢查貨品之凍存儲放亦無異常。
許輔指出，據衛福部專家會議之討論，在檢驗階段，經查該實驗室的標準品保存防潮櫃鎖匙插在櫃上未實質上鎖；該單一檢體在開封採檢袋前，已經過三次反覆冷凍解凍，顯示檢體的保存與操作有缺失。另一方面，該單一檢體於打開採檢袋前，在台糖包裝及採檢袋間已產生血水，顯示檢體袋內的台糖原包裝於檢體袋開封時已有破損，非屬完整受檢狀態。
許輔說明，檢視前處理操作過程錄像未發現異常，且標準品保存及取用、檢體樣本拆封均質、淨化檢驗均在不同房間，亦未發現異常。此外，該實驗室對該單一檢體進行三次取樣分析，並經過22次重複檢驗，定量值高低超過10倍，超越正常誤差範圍，顯示檢驗的可重複性有疑慮，也顯示西布特羅在檢體中的濃度分布不均勻；因多次定量值高低差距極大，故實驗室出具最終報告值的判斷方式，亦未盡合理，衛福部專家會議對相關事項均有發言討論，但未做出結論。
許輔強調，台糖豬肉驗出西布特羅屬於單一檢體事件，對精進台灣食安管理也有正面作用，中央與地方政府將盡速會商檢討檢驗報告及新聞發布流程，倘檢出非屬尋常使用之物質，且微量無直接影響健康之虞，可先經其他實驗室或國家實驗室比對，檢驗同批次產品確認，避免衝擊產業，後續中央及地方政府將持續合作，落實畜牧管理，加強監測檢驗把關，以確保食品安全。