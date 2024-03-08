升級沒加價！全台4家吃到飽餐廳推美食節　這家晚晚餐有買一送一

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即日起至2024年5月16日，推出期間限定「夢饗地中海」美食活動，由主廚團隊推出30多道地中海沿岸近10國特色佳餚，將地中海清新健康的風尚飲食帶到各餐檯上，琳瑯滿目的佳餚橫跨歐洲、亞洲和非洲，囊括「希臘香蒜檸檬烤鮭魚」、「威尼斯香料烤海扇貝」、「黎巴嫩沙拉」、「阿拉伯式香料烤全雞」、「中東沙威瑪」、「西班牙臘腸海鮮飯」等風味料理，還有浪漫醉人的法式甜點、土耳其甜點等，用舌尖暢遊地中海沿岸各國的繽紛美食。自助午餐及晚餐每位1,580 +10%元起。
台北遠東香格里拉飯店提到，地中海沿岸國家涵蓋希臘、南義、法國、西班牙、部分亞洲和北非，時下流行的「地中海飲食」是以希臘飲食為基礎，以大量的蔬果、穀物、豆類、橄欖油與海鮮為主要飲食特色。而北非和中東的飲食習慣則有別於南歐地區，因宗教信仰和文化，伊斯蘭教國家不食豬肉，取而代之的羊肉為主要的肉類食材之一，烹煮方式則偏好以大量香料醃漬、炙烤。
此次推出的菜色包含「希臘香蒜檸檬烤鱸魚」，主廚以台灣近海捕獲的新鮮鱸魚，透過烘烤方式，並用最簡單的調味，撒上黑胡椒和海鹽突顯鱸魚的自然鮮甜，淋上師傅特製的香蒜橄欖油，搭配黃檸檬提味，低飽和脂肪的鱸魚清爽無負擔。
「威尼斯香料烤海扇貝」則是選用新鮮扇貝加上橄欖油、蒜末、香料麵包粉烤至金黃，炙烤後的扇貝肉質Q彈。至於土耳其代表菜色「中東沙威瑪」，源自於中東黎凡特地區的特色料理，師傅會將表面的熟肉片下，並搭配各式配料享用，這次主廚團隊還準備了一系列配料，例如中東鷹嘴豆泥、哈里薩辣醬、希臘卡拉瑪塔橄欖、土耳其醃製綠辣椒、醃黃瓜、切片番茄、生菜等。另外還有「阿拉伯式香料烤全雞」、「西班牙臘腸海鮮飯」，甜點則有「法式翻轉蘋果塔」、甜到心坎裡的「土耳其果仁酥餅」、香醇濃郁的「土耳其番紅花布丁」等
📍JR東日本大飯店台北- 鉑麗安
B1樓的自助餐廳「鉑麗安」自即日起，推出限時兩個月的「歐洲美食節」，標榜以英、法、德、義大利、西班牙等各國風味美食為靈感，獻上經典歐洲美食佳餚，滿足饕客的味蕾。活動即日起至5月4日止，平日週一至週四午、晚餐及週五午餐成人每人1,480元起、假日週五晚餐及周六日午晚餐成人每人1,680元起， 60歲以上貴賓另享優惠折扣。
JR東日本大飯店台北B1樓鉑麗安全日餐廳的「歐洲美食節」由主廚陳永儒Kevin領軍，曾在五星級飯店擔任主廚並進行專研創意料理，並擁有與米其林星級主廚合作的豐富經歷，廚齡長達25年。此次鉑麗安全日餐廳推出的「歐洲美食節」主題自助餐，午晚餐期間將提供豐富的期間限定菜單，特別是之前受到饕客喜愛的傳統英式料理「威靈頓牛排」，選用優質的牛肉經香草等調味後煎至金黃封住肉汁，再包裹在酥脆的酥皮中，搭配鉑麗安特製配料放入烤箱烘烤至金黃酥脆。
還有千萬不能錯過的「普羅旺斯香草烤羊肋排」，帶有迷迭香氣搭配上風味獨特的薄荷醬汁平衡了豐富的油脂卻略帶清爽風味。也有「米蘭式煎鱸魚」，選用新鮮鱸魚搭配新鮮的草本香料和檸檬片增添清新的味道，並加入番茄、洋蔥等增添口感和層次。另還有「法式燉牛舌」、「北歐醃鮭魚佐酸甜芥末醬」、「德國豬腳」、「法式油封鴨」、「西班牙海鮮燉飯」等限定菜色，及各式海鮮料理與精緻甜點。
位於JR東日本大飯店台北B1的Brilliant鉑麗安全日餐廳以多國美食料理聞名，其半開放式廚房和多款現做料理特色吸引著食客的目光。即日起至4月30日，Brilliant鉑麗安全日餐廳還推出了60歲以上的「壯世代」顧客享平日週一至週五午餐時段六折優惠。而週一至週四晚餐時段，只要成為JR東日本大飯店台北LINE好友，並在20:00過後進場的晚晚餐時段，即享有買一送一的特別優待。
📍台北花園大酒店- 饗聚廚房
自2024年3月18日至4月30日止，推出「東南亞美食節」，全自助式一次滿足，平日午餐及晚餐或假日下午茶每位：899元+10%，假日午餐及晚餐每位1,099元+10%。
饗聚廚房餐檯菜色由廚藝精湛且曾榮獲法國藍帶廚藝認證，及世界奧古斯五星行政總主廚殊榮的何政達主廚操刀，推出近百道多國料理來滿足老饕味蕾，何政達主廚表示：「東南亞美食節主要結合泰國、越南、馬來西亞、印尼、菲律賓的南洋特色風味，運用天然佐料賦予食材獨特的濃郁香味。」
經典菜色，包括新加坡家喻戶曉特色小吃肉骨茶，主廚以新馬湯底為主，加入大量白胡椒、豬皮、豬腳、大蒜熬煮成上湯，再加入新鮮軟嫩排骨，慢火燉煮多時成就出濃郁醇香且帶有豐富膠質。新加坡特色在地美食麥片蝦，新鮮彈牙的大蝦裹上滿滿香甜麥片、奶油及香料炸至金黃，吮指回味。
瑪莎曼咖哩牛肉則是融合各種香料的辛味，椰奶的溫和，魚露的鮮鹹和棕櫚糖的甜，再與鮮甜軟嫩牛肉一同熬煮。另外還有泰式檸檬魚、泰式脆皮豬腳、泰式拌海鮮等菜色。
📍50樓Cafe自助餐廳
將於3月15日至4月30日推出「地中海饗宴」，帶領饕客以舌尖味蕾漫遊多國，飽嚐摩洛哥燉羊膝、西西里章魚沙拉、土耳其番紅花布丁等琳瑯滿目的異國美食。「遠東Cafe」麵點主廚馮永田也將再度應邀駐點客座，現場手擀褲帶麵、刀削麵，並帶來四川擔擔麵、陝西臊子麵等道地麵食。50樓Cafe自助餐廳的餐價自平日午餐999元起、最貴的週末假日晚餐則為1,199元。
此次「地中海饗宴」就囊括了摩洛哥、希臘、義大利、西班牙、土耳其、埃及、阿拉伯等國的特色料理。熱食餐檯上的「摩洛哥燉羊膝」先以肉桂、胡荽子、丁香、紅椒粉等將羊膝醃入味，烤上色後再搭配摩洛哥辣醬燉煮至軟爛，鹹香帶辣。「西班牙臘腸海鮮飯」在海鮮高湯中加入生米、番紅花燜煮出米粒香氣，不僅有蝦、蟹、淡菜、鳳螺、海瓜子等豐富海鮮，還用西班牙風乾臘腸提味，鮮味十足。「希臘香蒜檸檬烤鱸魚」灑上檸檬汁、白酒炙烤，不加過多調味料，保留魚肉原味，肉質軟嫩散發檸檬清香。
50樓Cafe主廚楊能沛表示，地中海風味沙拉捨去高油脂、高鹽、高糖的醬汁，調味較單純，因此更重視食材新鮮度，以優質食材呈現健康美味。例如「義大利綠蘋果鮮蝦沙拉」拌醬只用了優格、蜂蜜及少許鹽；「西西里章魚沙拉」醬汁則用了頂級橄欖油、巴薩米克醋、胡椒、鹽。
甜點同樣有濃濃的地中海風情，「土耳其番紅花布丁」以糖水、番紅花、生米熬煮後冷藏，米粒口感軟中帶Q，入口時迸發堅果與番紅花香。「埃及起酥牛奶布丁」將炙烤後的起酥片放進牛奶布丁液中二次烘烤，外酥內軟，蛋香四溢，撒上果乾增加口感。另外還有義大利經典甜食「提拉米蘇」。
此外，3月15日到3月23日期間還有再度邀請超受歡迎的「遠東Cafe自助餐廳」麵點主廚馮永田駐點客座。現年40歲的馮主廚是西安人，他將在現場手製褲帶麵和刀削麵，做成正宗風味的雞絲麻醬麵、西紅柿雞蛋麵、四川擔擔麵、陝西牛肉麵和陝西臊子麵，原味出品他最引以為傲的麵點文化。
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