NBA／詹皇腳踝驚傳受傷！名記「沃神」：非必要休息他將帶傷上陣
洛杉磯湖人（NBA）在昨（7）日以120:130不敵沙加緬度國王，當中在比賽中卻傳出傷情，在末節進行至剩4分鐘時，「詹皇」LeBron James就因腳踝傷勢提早退場，在今（8）日《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski就透露，「非必要休息絕不缺席比賽，LeBron James將帶著傷痛上場。」
記者張志宇/綜合報導
有關LeBron James的傷情，《ESPN》記者Dave McMenamin在昨（7）日表示，「LeBron James的腳踝傷痛，僅僅是因為疲勞造成的，LeBron James本季在處理自己腳踝傷勢處理得十分良好。」
在今（8）日「沃神」Adrian Wojnarowski則率先透露「詹皇」的傷情，「我被告知，LeBron James除非在非必要情況下，是不會缺席比賽，LeBron James只會繼續保持現狀出戰，並將斷斷續續忍受著疼痛上場。」
LeBron James本季已經上陣56場比賽（皆為先發出戰），本季出賽場次追平近4季新高，場均出場35分鐘、得到25.3分、8助攻與7.1籃板、三分命中率高達40.5（加盟湖人以來新高）。
目前湖人戰績為34勝、30敗、勝率0.531，排名西區第10，若是「詹皇」因傷缺陣，勢必對湖人的戰績造成衝擊，為了衝擊季後賽恐是「詹皇」帶傷上陣的主因。
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