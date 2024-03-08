蘇巧慧酸「質詢完就跑」 羅智強：我在趕場！還差點踩空樓梯跌倒
國民黨立委羅智強昨在立法院內政委員會質詢陸委會主委邱太三，連珠炮逼問讓邱太三招架不住，抱怨「夠鴨霸」，稍後質詢的民進黨立委蘇巧慧一上台就說，羅智強質詢完就落跑，立委質詢若只有謾罵，可能沒有人敢當官。羅智強回應，他是因為要質詢趕場，不是落跑。
記者何哲欣／台北報導
羅智強說，蘇巧慧是三屆資深委員，應該深知立法院委員會質詢與質詢之間時常要趕場 ，不然就會錯過質詢順位，他昨天一共登記5場質詢，在內政委員會談陸配權益與兩岸關係、在司法委員會談棄保潛逃、詐欺與妨害自由、在經濟委員會談電價上漲、在外交國防委員會談國家安全危機，在交通委員會為大安中正交界的東門市場鄉親發聲。
羅智強說，他為了準備五場質詢，前一天和團隊夥伴一起討論、擬問到三更半夜，因為他很努力的要把握為民喉舌的每一次機會，不想辜負選民的付託！趕場時間非常緊湊，他換場時用跑的，還差點踩空樓梯跌倒，還好助理及時扶住。
羅智強說，他不是丟了問題就跑，而是趕著去下一場質詢、問下一個問題，這個禮拜三天委員會，他分別質詢了4、4、5次，共13場。外加一場院會總質詢。總共進行了14場質詢。助理幫他統計，是這週跨黨派質詢最多的立委。「羅智強『跑了』，是的，但我是跑起來為人民而戰！跑起來為民喉舌！」