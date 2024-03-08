快訊／《七龍珠》作者鳥山明過世！急性硬膜下血腫不治 享壽68歲
以創作漫畫《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》知名的日本漫畫家鳥山明，驚傳已在3月1日去世，享壽68歲，《七龍珠》官方網站稍早公布證實這項消息。
記者黃韻文／綜合報導
《七龍珠》日本官方公告，日本漫畫家鳥山明因急性硬膜下血腫，已於2024年3月1日去世。鳥山明在1978 年以《Wonder Island》亮相出道，並在《週刊少年JUMP》推出《七龍珠》等人氣作品，而《七龍珠》自1984年至1995年連載，單行本共42冊，至今仍是老少讀者心中不可抹滅的經典。
日本官方聲明提到，葬禮將不對外公開，僅為家族近親舉行，並謝絕一切的採訪與弔唁。在訊息公布後，立刻造成全網沸騰，估計過多用戶擠上《七龍珠》日本官網，導致該聲明目前已無法連結，整個網站一度呈現癱瘓、無法讀取的狀況，而《七龍珠》台灣官網則尚未有任何消息。
《七龍珠》漫畫被翻譯成24種語言，在全球40個國家發行販售，而《七龍珠》電視動畫更在80個以上國家播送。過去富士電視台曾進行「邁向世界100種最受歡迎的動畫」問卷調查，其中《七龍珠》在「我認為世界一流的日本動畫」和「我認為世界一流的漫畫與動畫排名」項目，都獲得壓倒性第一名。