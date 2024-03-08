蘇丹紅辣椒粉查不完！食藥署通知教育部「全國營養午餐停用」

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國民黨立委王育敏、蘇清泉、涂權吉等，於昨（7）日的立法院衛環委員會提出臨時提案，認為這次食安事件危害國人食安嚴重，且我國國中、小學約有165萬名學生食用營養午餐，要求衛福部協調教育部，在蘇丹紅辣椒粉還未清查完畢前，通知業者暫停使用。
林金富今日說明，食藥署在今日3月8日通知，依立法院衛環委員會主決議要求，行文通知教育部，對校園營養午餐，暫緩使用辣椒粉一個月，即實行到4月7日。
此外，食藥署說明，除地方政府衛生局前所公布「保欣企業有限公司」4批辣椒粉檢出蘇丹色素外，署方及地方政府衛生局自113年2月21日起針對21家禁止輸臺之中國辣椒粉出口商/製造廠擴大抽驗，目前共抽驗59批檢驗蘇丹色素，其中45批檢驗結果符合規定，14批檢出蘇丹色素與規定不符；爰累計共18批檢出蘇丹色素與規定不符。
食藥署指出，今日新增「保欣企業有限公司」3批(有效日期:115.10.4、115.10.9、116.1.22)不符合規定，轄管衛生局已立即依法處辦。另臺南市政府衛生局查獲「葛瑞特洋菜企業有限公司」辣椒粉原料1批(有效日期:115.5.17)不合格。
針對新查出的「葛瑞特洋菜企業有限公司」，食藥署指出，臺南市政府衛生局抽驗「新光洋菜企業股份有限公司」製造之朝天椒細粉及朝天椒檢出蘇丹色素，查其辣椒原料由其關係企業「葛瑞特洋菜企業有限公司」自中國「柘城縣恒豐食品有限公司 」輸入，該中國「柘城縣恒豐食品有限公司 」即屬原21家禁止輸臺之中國辣椒粉出口商/製造廠。
食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，截至113年3月7日，共計下架及封存辣椒粉及其產品12萬7089.2公斤。