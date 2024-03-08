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特企／超大絨毛巨偶首度亮相　週末到大稻埕吉刻市集搶拍貓熊胖胖

▲大稻埕碼頭夕陽優美人潮眾多，是週末人潮聚集好去處。（圖／品牌提供）
▲大稻埕碼頭夕陽優美人潮眾多，是週末人潮聚集好去處。（圖／品牌提供）

本報訊

敲碗已久的吉刻市集今（8）日起連續三日於大稻埕五號水門廣場首度亮相全新IP五公尺高超大貓熊絨毛裝置超級巨偶，本次攜手「想你熊Shiny Bear」搶功眼球商機，要讓週末的大稻埕市集再度熱鬧一波！

市集品牌競爭激烈，如何照顧好攤友們的需求、服務以及創造人潮經濟效益皆是業者的必修課程，缺一不可，吉刻市集曾與橘貓重重合作，掀起大型裝置超偶熱潮，不少民眾聞風追偶搶拍第一波的美照，本次攜手「想你熊Shiny Bear」，以個性開朗的熊貓胖胖作為開路先鋒，預計未來還將與系列其他角色進行聯動，目標打造可愛又歡樂的市集場域。

想你熊Shiny Bear已於社群擁有超過20萬粉絲，作者MR.D更是通訊軟體LINE貼圖簽約作者、LINE WEBTOON連載作家，畢業於高雄師範大學視覺設計系的MR.D曾榮獲眾多藝文類獎項接受眾多媒體報導，本年度與吉刻市集合力創造大型裝置IP巨偶，未來也將延伸製作更多周邊系列商品，要讓想你熊的可愛幽默再度，掀起一波打卡熱潮。

吉刻市集表示，超大絨毛巨偶製作過程繁瑣，且保養不易，經過一次次的修改調整，最終才與工廠溝通製作而成，本次定於大稻埕廣場作為首次曝光點，除五號水門廣場擁有美麗的夕陽與河景，交通便利且鄰近迪化商圈、中山商圈，鄰近更有貨櫃美食市集擁有固定人潮，環境優美更是不少親子民眾週末散步的好去處，預計3月、4月各有一場次在此舉辦，歡迎民眾來此與熊貓胖胖合影留念，更多吉刻市集相關消息，請洽市集官方社群或官方臉書

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