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AKB48初代「神7」前田敦子認辭演《浪姐5》　背後原因全揭露

▲日本知名團體AKB48的初代「神7」，被欽點為「不動Center」的前田敦子認了辭演《浪姐5》。（圖／翻攝自前田敦子IG）
▲日本知名團體AKB48的初代「神7」，被欽點為「不動Center」的前田敦子認了辭演《浪姐5》。（圖／翻攝自前田敦子IG）

記者張一笙／綜合報導

中國女團實境秀《乘風2024》（又稱：乘風破浪的姐姐5）日前在長沙開錄，原本傳出日本前AKB48初代王牌前田敦子也在名單中，未料卻爆出確定不參演的消息，引發粉絲們一陣討論。不少粉絲都在猜測背後原因，前田敦子也透過日本媒體發聲回應了。

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▲前田敦子接受《週刊文春》，親上火線說明辭演原因。（圖／翻攝自前田敦子IG）
▲前田敦子接受《週刊文春》訪問，親上火線說明辭演原因。（圖／翻攝自前田敦子IG）
前田敦子曾是AKB48的成員，活動期間被製作人欽點為團中的「不動center」，是AKB48起飛時期的重要人物，也是「初代神7」成員之一。前田敦子原先爆出受邀參加《浪姐5》的消息，讓不少粉絲都十分期待，但不久後再傳出不參加，有粉絲猜測前田敦子是否因為被翻出曾於2006年在靖國神社表演，因此被封殺。

▲有粉絲翻到前田敦子曾於2006年到日本靖國神社參與團體演出，猜測是否因此遭到中國封殺。（圖／翻攝自微博）
▲有粉絲翻到前田敦子曾於2006年到日本靖國神社參與團體演出，猜測是否因此遭到中國封殺。（圖／翻攝自微博）
日本靖國神社曾為日本天皇每年都要實施參拜的行程之一，然而在1978年時，靖國神社將東條英機等14名發動侵略戰爭的甲級戰犯名字祕密列入靖國神社合祭，使得中國與韓國強烈反彈。而粉絲也挖出前田敦子2006年曾隨團體在靖國神社演出，質疑是否因此遭到中國封殺，面對爭議前田敦子也接受日媒採訪並親自回應。

▲《週刊文春》報導，前田敦子因目前日本還有工作，無法長時間待在中國配合拍攝，因此謝絕《浪姐5》邀請。（圖／週刊文春網站）
▲《週刊文春》報導，前田敦子因目前日本還有工作，無法長時間待在中國配合拍攝，因此謝絕《浪姐5》邀請。（圖／週刊文春網站）
根據日媒《週刊文春》報導，前田敦子曾透露有意前往大陸發展，她親自回應表示：「我從以前就很喜歡大陸，收到幾個來自大陸的工作邀約，《浪姐5》就是其中一個節目。」然而，參加《浪姐5》需要長時間拍攝，前田敦子在日本還有工作導致無法配合，擔心自己無法以完美狀態參加，思考再三後決定放棄這次機會。不過前田敦子透露自己從以前就有在學習中文，不排除未來到中國短期停留。

▲前田敦子透露自己一直有在學中文，更有打算前往中國短期停留。（圖／翻攝自前田敦子IG）
▲前田敦子透露自己一直有在學中文，更有打算前往中國短期停留。（圖／翻攝自前田敦子IG）
《週刊文春》也揭露了大陸節目與日本綜藝的待遇不同，指出《浪姐5》過去曾邀請亞洲地區如南韓、台灣、香港等知名藝人，節目預算和所開出來的酬勞，都跟日本差一個等級。在中國大陸上節目，一位藝人就能獲得數千萬日幣的酬勞；反觀在日本，最多只在百萬日幣上下，甚至更低，差距相當大。

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