鳥山明過世！《七龍珠》被台灣翻拍真人版電影 謝金燕熱舞成經典
曾創作《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等無數經典作品的日本漫畫家鳥山明，已在3月1日因急性硬膜下血腫病逝，享壽68歲，令眾多粉絲感到不捨。鳥山明的漫畫《七龍珠》從1984年紅到至今長達40年，更被翻拍成多部真人版電影，就連台灣也曾跟上這波熱潮，作品取名為《新七龍珠》，還意外捧紅了陳子強、謝金燕兩大明星，特別是當年才16歲的謝金燕，一雙性感美腿熱舞勾引龜仙人的橋段，仍讓影迷們嗨到不行。
記者詹鎰睿／綜合報導
由陳子強、謝金燕主演的台灣電影《新七龍珠》在1991年正式上映，改編自1986年推出的動畫電影《七龍珠神龍傳說》，除了在南投的山林取景以外，整個劇組還移到泰國進行拍攝。
《新七龍珠》不僅是陳子強的經典代表作，憑藉「孫悟空」一角深入人心，同時也捧紅豬哥亮的女兒謝金燕「丫頭」。有趣的是，當年才16歲的謝金燕就展現天生俱來的好身材，一雙修長美腿，還與資深演員黃仲裕所飾演「好色龜仙人」，在一座小島上性感熱舞，該橋段也成為影迷津津樂道的話題。
此外，親民的謝金燕還在2021年重新復刻當年的少女模樣，不僅髮型、穿搭完美，就連表情都學得一模一樣，不禁自嘲「疫情結束，我也變諧星了」、「我是不是太聽話。」如今，隨著原著作者鳥山明病逝，也讓這部台灣電影《新七龍珠》再次掀起大家熱議。
鳥山明（Akira Toriyama）小檔案
職業：日本漫畫家
出生地：愛知縣名古屋市
出生：1955年4月5日
逝世：2024年3月1日
死因：急性硬膜下血腫
配偶： 南那智
代表作：《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》，並為《勇者鬥惡龍》、《超時空之鑰》等遊戲擔任角色設定。
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