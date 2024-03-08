張蘭「仿靈堂穿搭」賣胸貼！大S發聲反霸凌　靠兩句話全反擊

鳥山明過世！《七龍珠》被台灣翻拍真人版電影　謝金燕熱舞成經典

▲改編已逝日本漫畫家鳥山明作品的台灣電影《新七龍珠》，捧紅兩大明星陳子強（左）與謝金燕（右）。（圖／微博）
▲改編已逝日本漫畫家鳥山明作品的台灣電影《新七龍珠》，捧紅兩大明星陳子強（左）與謝金燕（右）。（圖／微博）

記者詹鎰睿／綜合報導

曾創作《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等無數經典作品的日本漫畫家鳥山明，已在3月1日因急性硬膜下血腫病逝，享壽68歲，令眾多粉絲感到不捨。鳥山明的漫畫《七龍珠》從1984年紅到至今長達40年，更被翻拍成多部真人版電影，就連台灣也曾跟上這波熱潮，作品取名為《新七龍珠》，還意外捧紅了陳子強、謝金燕兩大明星，特別是當年才16歲的謝金燕，一雙性感美腿熱舞勾引龜仙人的橋段，仍讓影迷們嗨到不行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲謝金燕當年跳熱舞勾引龜仙人的橋段，也成為影迷津津樂道的話題。（圖／翻攝YouTube）
▲謝金燕當年跳熱舞勾引龜仙人的橋段，也成為影迷津津樂道的話題。（圖／翻攝YouTube）
由陳子強、謝金燕主演的台灣電影《新七龍珠》在1991年正式上映，改編自1986年推出的動畫電影《七龍珠神龍傳說》，除了在南投的山林取景以外，整個劇組還移到泰國進行拍攝。

《新七龍珠》不僅是陳子強的經典代表作，憑藉「孫悟空」一角深入人心，同時也捧紅豬哥亮的女兒謝金燕「丫頭」。有趣的是，當年才16歲的謝金燕就展現天生俱來的好身材，一雙修長美腿，還與資深演員黃仲裕所飾演「好色龜仙人」，在一座小島上性感熱舞，該橋段也成為影迷津津樂道的話題。

▲謝金燕在疫情期間還搞笑地復刻當年的造型，完全不見歲月痕跡。（圖／謝金燕IG）
▲謝金燕在疫情期間還搞笑復刻當年的造型，臉上卻完全不見歲月痕跡。（圖／謝金燕IG）
此外，親民的謝金燕還在2021年重新復刻當年的少女模樣，不僅髮型、穿搭完美，就連表情都學得一模一樣，不禁自嘲「疫情結束，我也變諧星了」、「我是不是太聽話。」如今，隨著原著作者鳥山明病逝，也讓這部台灣電影《新七龍珠》再次掀起大家熱議。

▲《七龍珠》作者鳥山明小檔案。（圖／NOWnews社群中心）
▲《七龍珠》作者鳥山明小檔案。（圖／NOWnews社群中心）
鳥山明（Akira Toriyama）小檔案

職業：日本漫畫家
出生地：愛知縣名古屋市
出生：1955年4月5日
逝世：2024年3月1日
死因：急性硬膜下血腫
配偶： 南那智
代表作：《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》，並為《勇者鬥惡龍》、《超時空之鑰》等遊戲擔任角色設定。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

鳥山明過世！《七龍珠》粉崩潰　週刊少年JUMP發訃聞：祝老師安息

快訊／《七龍珠》作者鳥山明過世！死因急性硬膜下血腫　享壽68歲

許瑋甯貼臉邱澤放閃！夫妻倆COS《七龍珠》　扮光頭成最辣克林

超商龍年福袋開箱！200元抽百萬黃金、iPhone15　七龍珠福箱399元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞