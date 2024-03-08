收到韓國瑜送的玫瑰花　范雲喊：能請傅崐萁出來回應性騷案嗎？

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此外，范雲今與立委林宜瑾、林月琴、婦女團體代表共同召開「國會成#MeToo改革最諷刺漏洞？提案修法，立委性騷、性別歧視送紀律！」記者會，直指立院對立委性騷無法可管，是性騷防治的最大漏洞。
為堵住漏洞，范雲提出「禁止性騷與性別歧視納《立法委員行為法》，並將違反立委送紀律委員會調查懲處」的修法訴求，呼籲國會第一大黨國民黨能共同杜絕立委性騷，並向傅崐萁喊話，希望傅委員能正面回應杜絕性騷擾的訴求。
范雲表示，#MeToo運動所促成的性平三法修正，將於今天三八婦女節正式上路，是性別平等的一大進展；「立法院」卻是MeToo改革最諷刺的漏洞。負責立法的國會殿堂，有首位被法院認證的性騷立委陳雪生，也有曾被知名女性媒體人指控抱頭強吻的立委傅崐萁，「他們不僅能被國民黨提名參選、絲毫未獲黨團懲處，更分別成為國民黨團總召與委員會召委，非常諷刺」。
范雲、林月琴、林宜瑾等人提案修正《立法委員行為法》，於第七條增訂：「立法委員不得有性騷擾或性別歧視之言詞或行為」。若有違反者，得送交立法院紀律委員會，並由紀律委員會邀請有性別意識、具性騷擾事件調查專業的外部專家進行調查，作成調查報告及處理建議。懲處方式包含口頭或書面道歉、停止出席院會、停權一定時間等處份。