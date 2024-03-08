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中職／前富邦悍將陳凱倫遭判刑！企圖性侵隊友妻「一次就好」入獄

▲前富邦悍將球員陳凱倫涉嫌強制罪遭判刑。（圖／NOWnews資料照）
▲前富邦悍將球員陳凱倫涉嫌強制罪遭判刑。（圖／NOWnews資料照）

NOWnews/綜合報導

前中職球員，富邦悍將野手陳凱倫，因酒後向隊友老婆求歡遭拒絕，涉嫌性侵未遂。一審判刑1年8月，二審因雙方未和解，但陳凱倫賠償新台幣50萬元，改判刑1年6月，最高法院駁回上訴定讞，因此陳凱倫確定要入獄服刑，由於被害人妻子無法原諒陳凱倫，不願和解等情形，改判處陳凱倫入獄1年6月徒刑。

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原本陳凱倫在在2021年球季結束後宣布任意引退，不少球迷認為十分可惜，但之後發現是捲入桃色糾紛，甚至是性侵行為，富邦悍將表示，球團於本案事發收到舉報時，立即對陳凱倫處以嚴正停職，並全力協助司法偵查，陳凱倫隨後申請任意引退，同年球季末即已離隊。

中職也在判刑確定後表示，陳凱倫在具有球員身分期間犯案，決議永不錄用。

根據判決指出，陳凱倫於民國110年10月9日晚間至10日凌晨，在新北市淡水區與隊友妻子及其他友人聚餐飲酒後，陳凱倫原本邀約兩名女子到場，但只有受害人到場。

陳凱倫當時要求對方以「口交」等方式進行性行為，但女子拒絕，還說：「我老婆懷孕我憋很久，一次就好」等企圖得手，但之後女子隨後因酒後身體不適，被陳男扶到餐廳廁所後察覺有異，打電話向女性友人求援，但友人未接電話，要離開廁所時，陳凱倫把女子推進廁所意圖強制性交，因女子掙脫而未得逞

▲高等法院正式依強制性交易未遂罪判陳凱倫1年6個月徒刑。。（圖／吳政紘攝）
▲高等法院正式依強制性交易未遂罪判陳凱倫1年6個月徒刑。。（圖／吳政紘攝）
陳凱倫目前35歲，過去被稱為「卑排王子」，生涯在2012年從興農牛隊展開，之後興農轉手義大、富邦，他也都在陣中，生涯出賽716場，12轟，打擊率2成61。

一審士林地方法院審理時，陳凱倫跟律師辯稱是強制猥褻，並非強制性交，希望從輕量刑，但未被法官採信。原本對方要求300萬和解金，但最終一審依強制性交未遂罪，判處陳男有期徒刑1年8月，民事部分判陳男須賠償被害人及其配偶共50萬元。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

此外，二審陳凱倫坦認犯行，並依民事判決結果賠償50萬元，不過被害人不願和解等情形，改判處陳男1年6月徒刑。

陳凱倫不服判決，提起上訴，最高法院認為，原判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。

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