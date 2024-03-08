中職／前富邦悍將陳凱倫遭判刑！企圖性侵隊友妻「一次就好」入獄

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中職也在判刑確定後表示，陳凱倫在具有球員身分期間犯案，決議永不錄用。
根據判決指出，陳凱倫於民國110年10月9日晚間至10日凌晨，在新北市淡水區與隊友妻子及其他友人聚餐飲酒後，陳凱倫原本邀約兩名女子到場，但只有受害人到場。
陳凱倫當時要求對方以「口交」等方式進行性行為，但女子拒絕，還說：「我老婆懷孕我憋很久，一次就好」等企圖得手，但之後女子隨後因酒後身體不適，被陳男扶到餐廳廁所後察覺有異，打電話向女性友人求援，但友人未接電話，要離開廁所時，陳凱倫把女子推進廁所意圖強制性交，因女子掙脫而未得逞
陳凱倫目前35歲，過去被稱為「卑排王子」，生涯在2012年從興農牛隊展開，之後興農轉手義大、富邦，他也都在陣中，生涯出賽716場，12轟，打擊率2成61。
一審士林地方法院審理時，陳凱倫跟律師辯稱是強制猥褻，並非強制性交，希望從輕量刑，但未被法官採信。原本對方要求300萬和解金，但最終一審依強制性交未遂罪，判處陳男有期徒刑1年8月，民事部分判陳男須賠償被害人及其配偶共50萬元。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。
此外，二審陳凱倫坦認犯行，並依民事判決結果賠償50萬元，不過被害人不願和解等情形，改判處陳男1年6月徒刑。
陳凱倫不服判決，提起上訴，最高法院認為，原判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。
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