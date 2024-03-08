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法國羽球公開賽／戴資穎第2冠之路強敵林立！最大對手仍是安洗瑩

▲台灣羽球一姊戴資穎（左）尋求法國公開賽第二冠，最大強敵仍是安洗瑩（右）。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣羽球一姊戴資穎（左）尋求法國公開賽第二冠，最大強敵仍是安洗瑩（右）。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

台灣羽球一姊戴資穎近日出賽超級750系列法國羽球公開賽，在昨（8）日以21：19、21：10直落二拍落世界排名第9的中國好手王祉怡，成功晉級8強。目標拿下法國羽球公開賽第2冠的戴資穎此次奪冠之路並不輕鬆，包含陳雨菲、山口茜還有印度好手辛度（P. V. Sindhu）等人皆闖入8強，並在4強可能碰上的最大強敵，便是南韓球后安洗瑩。

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法國羽球公開賽被視為是巴黎奧運的前哨戰，除了時間相近外，場地也與巴黎奧運相同。因此，羽球界的「女單F4」陳雨菲、山口茜、戴資穎、安洗瑩通通到齊，並且目前也都名列8強名單之中。

戴資穎曾在2017年法國羽球公開賽的決賽中，擊敗來自日本的山口茜，奪下生涯首座法國公開賽冠軍，本次也將挑戰第2冠。昨日擊敗王祉怡後，戴資穎將在8強之戰遇上世界排名第13有「空靈女神」之稱的日本好手大堀彩，兩人過去交手戰績戴資穎共取得9勝1敗，若無意外，小戴很有機會晉級，但也要小心過多自身的失誤，讓自己錯失良機。

▲戴資穎在法國羽球公開賽發威　球評大讚「Magic」。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎在法國羽球公開賽發威　球評大讚「Magic」。（圖／美聯社／達志影像）
雖然多位決賽熟面孔如山口茜、辛度還有陳雨菲都排在籤表下半部，只有可能會在決賽相遇，但戴資穎若成功進入4強，將有可能遭遇本次公開賽最大對手「南韓球后」安洗瑩。

戴資穎在去年的BWF世界巡迴賽年終總決賽女單4強賽上，面對宿敵安洗瑩完成不可思議大逆轉，以19：21、21：15、21：20奪勝，拿下個人生涯的第四座年終賽冠軍。

然而，兩人今年再次在馬來西亞公開賽的決賽碰頭，輪到安洗瑩上演逆轉秀，戴資穎也錯失馬來西亞賽第5冠。目前的對戰成績，依然是安洗瑩11勝3敗大幅領先戴資穎。

過去有不少媒體分析指出，年僅22歲的安洗瑩擁有「速度」這項最大優勢，並且再加上絕佳的平衡能力，當戴資穎揮動手腕，使出最為擅長的假動作時，安洗瑩依然可以保持穩定並將球救回，化解戴資穎發動攻勢的機會。雙方若都同時晉級4強，勢必會是場實力相當的比賽。

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