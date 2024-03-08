越南經濟隱憂！關鍵原因難解決 專家：投資越南有兩大阻礙
越南經濟崛起，吸引跨國企業大舉投資，然而財經專家也指出兩大阻礙難以解決，包括基礎建設不足導致物流障礙，以及政策朝令夕改，讓跨國企業進駐後又節外生枝，因此造成投資意願下降。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊（VnExpress）》報導，匯豐銀行越南執行長提姆（Tim Evans）5日發表報告稱，相較於東協其他競爭者，越南的勞動生產力相對較低，物流基礎設施未達國際標準，政策一貫性也較差，影響到外資對越南投資環境的評估，成為外資在越南加碼投資的最大阻礙。
提姆直言越南物流效率低落，不及中國、馬來西亞和泰國，是越南企圖成為亞洲製造業重鎮的最大絆腳石。海運雖然是越南對外貿易的重要管道，但公路運輸仍佔整體運輸系統的四分之三，然而越南公路運輸有待加強，往往造成企業困擾。
根據匯豐銀行調查，30%的受訪外商對越南政策朝令夕改表示不滿，經常改變稅率制度或施行不同政策，讓部份外商需要突然改變全年度預算或計劃。雖然越南在2023年外商直接投資（FDI）金額12月持續攀升至231.8億美元，同期間工業生產指數年增率5.8%，零售銷售年增率9.3%，皆表明國內外需求與消費均正值復甦，但若想經濟更上一層樓，越南政府恐須先解決這兩大問題。