台海瀕開戰邊緣？自爆睡不好 邱國正今笑嘆「再講今晚睡更不好」
兩岸敵意螺旋持續上升，國際社會關注台海是否會開戰。國防部長邱國正昨日在立院外交及國防委員會答詢表示，兩岸已瀕臨這個狀況，兩岸狀況很嚴峻，他每天提心吊膽，睡得不好。 邱國正今（8）日被問「昨晚睡得好嗎？」他嘆氣笑說，「不要再講了，不然晚上更睡不好了」。
記者呂炯昌／台北報導
立院院會今日對行政院院長陳建仁提出施政方針及施政報告，並繼續質詢。針對兩岸以瀕臨開戰說法引發熱議，邱國正今日澄清說，考量事情不會考量政治層面，要看偵候可能狀況往下推展，料敵要從寬，分析後排除才會得到結論，不要拿不同層次來比較，他以軍事角度說明不要造成誤會。
國民黨立委馬文君昨日質詢時說家長送15歲小孩出國閃兵，邱國正回應「我沒意見」，媒體今日追問，打仗時，小孩出國沒有意見，是否變相鼓勵出國逃避戰爭與徵兵？邱國正訝異說「你們這樣解讀？」立委是問要避免出國，他只是說任何人出國他沒意見，沒有管這麼多。
媒體追問晚上睡得好嗎？邱國正笑回「不要再講這事情，不然晚上更睡不好了！」他強調，不期望任何事情發生，軍人要了解政治，不要干預政治，面對層級不同，他只以軍事觀點做說明，所以特別澄清別造成誤會，尤其是15歲出國與否？他沒有管這些。