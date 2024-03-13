麥當勞「神級草莓新品」重出江湖！網瘋4招隱藏吃法：幸福感爆棚
說到麥當勞，冰炫風、雙餡派絕對是名列前茅的熱門品項，繼2023年香蕉巧克力風味香餡派席捲市場，麥當勞搭上草莓季末班車，再推出第二款雙餡派——草莓優格雙餡派，同時還有OREO草莓冰炫風一同登場，兩款商品人氣超高，去年上市當天就傳出快完售的消息，不少網友紛紛哀號買不到，如今兩大草莓新品回來了！期間限定的OREO草莓冰炫風將在3月13日開賣，草莓優格雙餡派則接著在3月27日登場，讓網友直呼超期待，不少人更在網上分享隱藏新吃法，上次沒跟到的草莓迷，這次千萬要搭上麥當勞的草莓末班車！
生活中心／綜合報導
去年麥當勞初登場的OREO草莓冰炫風、草莓優格雙餡派大受好評，粉嫩的派餅皮，包覆草莓果醬與優格的雙餡口味，酸甜的口感與滑順優格完美結合；OREO草莓冰炫風更是風靡全台，酸甜草莓搭上酥脆的OREO巧克力餅乾，冰冰涼涼的口感正適合春暖花開之際，吃一口馬上幸福洋溢。不少草莓迷大讚「有草莓就給過！」、「草莓味很香」、「草莓控很滿足」。
不過草莓系列太搶手，去年一推出就被搶購一空，且又是期間限定，讓網友哭喊想吃卻吃不到，這次麥當勞全面包圍粉絲，派出超人氣美味擔當——草莓親自出馬，並出現在各大社群平台、Podcast節目，提醒大家新品即將上市，粉色炫風再度席捲全台，俏皮預告大家這次絕對要跟上！
網友蓄勢待發，分享了自創隱藏吃法，有人將麥當勞套餐用好用滿，把沒喝完的無糖紅茶倒入玻璃杯，再挖一球OREO草莓冰炫風放置上層，完成「漂浮系冰炫風」，無糖紅茶的甘甜茶香配上甜滋滋草莓醬達到清爽解膩的效果，讓不吃太甜的草莓迷欲罷不能。而愛吃甜的「螞蟻人」也有獨門吃法，有人嘗試「莓上加莓」，將OREO草莓冰炫風再加上新鮮草莓，或是換成草莓果乾，雙重草莓饗宴讓草莓控暴動，一口吃下幸福感爆棚。
另外「丟冷凍」更獲一致好評，網友分享「麥當勞的派正確吃法是丟冷凍」、「冰冷凍、冷藏好吃很多，草莓熱熱吃偏酸，冷的才吃得出優格味道」，此外還有「終極吃法」，將優格雙餡派與OREO草莓冰炫風結合，「買了草莓派戳進去草莓冰炫風，醬變多了，也變好吃了」，眾多隱藏吃法讓大家躍躍欲試。