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中職／六隊球星喜迎開季！3月23日齊聚兒童新樂園　球迷免費入場

▲中華職棒開季宣傳將在3月23日於兒童新樂園舉辦，屆時六隊球星、啦啦隊也將到場。（圖／中職提供）
▲中華職棒開季宣傳將在3月23日於兒童新樂園舉辦，屆時六隊球星、啦啦隊也將到場。（圖／中職提供）

記者林之越/綜合報導

全新的中華職棒新球季即將登場，官方今（8）日宣布開季宣傳將再度來到臺北市兒童新樂園，3月23日會邀請六隊球星、啦啦隊女孩在樂園和球迷相聚，球迷只要穿著棒球相關服飾、帽子，入園出示中職相關社群平台追蹤訂閱，或按讚台北兒童新樂園的臉書，就能免費入場。

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中華職棒官方表示，中華職棒的好夥伴台灣運彩長期支持台灣棒球，今年再度攜手合作中華職棒，連續兩年冠名贊助中華職棒開季宣傳活動，開季宣傳象徵新球季即將展開，去年湧入數千名球迷擠進新樂園，夜間施放璀璨煙火，期盼今年繼續透過遊樂園的歡樂氛圍，帶給球迷難忘的開季宣傳活動。

今年的中華職棒開季宣傳主題結合永續議題，運動能夠跨越國界、種族與文化，有助於發展良好健康與福祉、性別平等、減少不平等、永續城鄉、優質教育等目標，更能協助企業與國家傳遞永續精神，透過與運動賽事的結合來履行社會責任，有效與政府、人民、企業組織等建立良好互動關係，提升正面形象及廣大的能見度。

中華職棒如今邁入第35年，承載著數萬球迷對棒球無可取代的回憶與精神價值，聯盟本著熱愛棒球的初心，期望能將這股精神與夢想傳承下去，運用棒球的社會影響力，期望帶動周邊產業，打造更好的全民運動生態，讓運動更融入生活日常裡，中華職棒的熱血精神將延續下去，今年將以六支球隊全新面貌和大家見面，讓每個人心中的棒球故事永續流傳。

中職六隊再度齊聚兒童新樂園，六隊代表球星以及啦啦隊女孩也將來到現場，年度應援曲帶動跳、球星和女孩簽名會不容錯過，今年特別推出彩繪球衣工作坊體驗活動，使用TAIWOLF歹玩狼環保材質球衣，並由Wasabi Art Lab創意空間的老師，帶領大家運用創意手法創作球衣，彩繪球衣體驗活動採預約報名，球迷朋友歡迎來創作屬於自己的專屬球衣！

聯盟與各球團新球季商品亮相，現場商品攤位多樣選擇，讓球迷朋友在例行賽開打前搶先購入最新應援小物；傍晚活動結束後夜幕降臨，絢麗煙火將點亮夜空，最漂亮的花火綻放也代表2024中華職棒正式到來。

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