台股衝上2萬點卻比3年前的萬八慘？網友：這次有ETF大軍壓陣

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儘管大盤仍站穩萬九，股市看起來似乎欣欣向榮，但有網友就在批踢踢上提問，表示台股要挑戰史無前例的2萬點大關，但似乎沒有什麼人隨時隨地聊股票，反而是2021年台股上萬八，可以聽到人人討論股票，不論吃早餐或運動，都能聽到有人自誇股票賺多少，就連社群軟體上都是滿滿對帳單，讓他好奇「到底2024台股近2萬和2021台股萬八差在哪裡？」。
其他人則留言，「空手恐慌仔一堆都沒賺到」、「萬八萬九來不是靠拉G發，很多個股還是很慘滴」、「萬八那時候景氣還不錯吧？現在萬九但景氣還沒明顯回溫，但股價已經先反應了」、「2024萬九，還一堆股票趴在地上」、「現在還很多人半信半疑，當年萬八市場全面樂觀」、「這次萬九只漲GG，當年萬八全族群輪漲」、「氛圍是 只有AI強 所以大家還在懷疑」、「因為這波是靠電子股」「差別在2021萬八是景氣紅燈,現在2024萬九是綠燈而已」。
不過也有人留言，「這次有ETF大軍壓陣」、「全部擠到etf 根本不用看盤了」、「大家都去買ETF了啊，當然沒有秀對帳單」、「萬九三月會守不住」、「因為一堆高股息的都沒吃到拉積盤啊」、「以前是散戶追高，現在是散戶集結成ETF來追高」、「沒持有台積電，聯發科相關類股的無感」、「燈號與通膨呀，剛好呈反向」、「2021才是散戶喜歡的」、「這次主流股是ETF，沒什麼好討論的」、「以前是散戶追高 現在是散戶集結成ETF來追高」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。