中職／「宇宙邦」悍將深陷季前魔咒！守備位置大風吹　選秀成變數

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以春訓中的調度來看，李宗賢今年轉往二壘，三壘的位置留給小將王念好與董子恩，王正棠和「成德大王」王苡丞則移防去外野。針對守備位置的調換，平衡了富邦一直以來的痛點，由於選手的守備位置重疊，導致需在球員的攻擊面和守備面去做取捨。甚至連耗費1洋將資格選進來的洋砲，卻佔據了原本主力球員的位置，如2022年霸帝士和卡洛斯，都和富邦本土能打的選手重疊。
以攻擊方面來說，球隊最大的問題就是打線疲軟。從數據來看，富邦悍將2023年的內飛比例是6.9%，比起聯盟平均的5.9%高出不少。另一個墊底的數據是保送率，富邦悍將去年球季的BB值是7.0%，同樣遠低於平均的7.9%。其他攻擊指標如：打擊率（AVG）、長打率（SLG）、攻擊指數（OPS）幾乎都是聯盟墊底，攻擊火力非常不理想。
從去年季末到今年春訓，球隊內不斷針對擊球模式作調整。在近期春訓中可發現，隊上主力打者如：范國宸、申浩偉、張進德等皆有火力輸出。此外，小將王念好的加入，能否成為富邦打線的解答，也是值得關注的一點。
而今年季中的選秀也是一大變數，已知富邦悍將握有狀元籤，若順利選得吳念庭，內野守備位置勢必會受到牽動。再加上今年球季富邦悍將換帥，改以陳金鋒總教練領軍。，可想而知，教練與球員之間，勢必需要多一點的時間去磨合，慢慢把隊型做出來。
球隊內諸多的變化以及賽制的變數，都為富邦悍將添上一抹不可預測性。不過，現階段球隊能做的就是盡快找到合適的隊形，終結練兵模式，將選秀人才一點一點兌現在打線及守備上。
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