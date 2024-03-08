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中職／「宇宙邦」悍將深陷季前魔咒！守備位置大風吹　選秀成變數

▲富邦悍將年度口號「夠悍」！領隊林華韋、總教練陳金鋒紛紛喊出總冠軍目標。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將年度口號「夠悍」！領隊林華韋、總教練陳金鋒紛紛喊出總冠軍目標。（圖／富邦悍將提供）

記者堂聿嘉/綜合報導

中華職棒35年賽季將在3月30日正式開打，而總是被球迷們戲稱為「季前宇宙邦」的富邦悍將，近期在自辦熱身賽的表現可說是「不負眾望」，至今累積打了13場比賽，共繳出高達八成勝率的好成績，讓球迷們對新球季充滿了期待。

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「打進季後賽」是各球隊階段性的目標，對富邦悍將來說更是如此。扛著連續七年都打不進總冠軍賽的壓力，從去年（2023）開始，球隊內就開始大換血，不管是透過球員交易、更換教練、拉拔新人等，可以看到這支球隊正在緩慢蛻變。且今年在休賽季期間，富邦的新聞也不像往年一樣「強力洗版」，顯得低調了許多。

以春訓中的調度來看，李宗賢今年轉往二壘，三壘的位置留給小將王念好與董子恩，王正棠和「成德大王」王苡丞則移防去外野。針對守備位置的調換，平衡了富邦一直以來的痛點，由於選手的守備位置重疊，導致需在球員的攻擊面和守備面去做取捨。甚至連耗費1洋將資格選進來的洋砲，卻佔據了原本主力球員的位置，如2022年霸帝士和卡洛斯，都和富邦本土能打的選手重疊。

▲今年富邦悍將李宗賢加薪幅度全隊最多，月薪超過生涯最高26萬。（圖／記者路皓惟攝）
▲今年富邦悍將李宗賢加薪幅度全隊最多，月薪超過生涯最高26萬。（圖／記者路皓惟攝）
以攻擊方面來說，球隊最大的問題就是打線疲軟。從數據來看，富邦悍將2023年的內飛比例是6.9%，比起聯盟平均的5.9%高出不少。另一個墊底的數據是保送率，富邦悍將去年球季的BB值是7.0%，同樣遠低於平均的7.9%。其他攻擊指標如：打擊率（AVG）、長打率（SLG）、攻擊指數（OPS）幾乎都是聯盟墊底，攻擊火力非常不理想。

從去年季末到今年春訓，球隊內不斷針對擊球模式作調整。在近期春訓中可發現，隊上主力打者如：范國宸、申浩偉、張進德等皆有火力輸出。此外，小將王念好的加入，能否成為富邦打線的解答，也是值得關注的一點。

而今年季中的選秀也是一大變數，已知富邦悍將握有狀元籤，若順利選得吳念庭，內野守備位置勢必會受到牽動。再加上今年球季富邦悍將換帥，改以陳金鋒總教練領軍。，可想而知，教練與球員之間，勢必需要多一點的時間去磨合，慢慢把隊型做出來。

球隊內諸多的變化以及賽制的變數，都為富邦悍將添上一抹不可預測性。不過，現階段球隊能做的就是盡快找到合適的隊形，終結練兵模式，將選秀人才一點一點兌現在打線及守備上。

▲ 菜鳥王念好單場三安猛打賞，富邦悍將4:0贏球。（圖／富邦悍將提供）
▲ 年輕潛力強打王念好能否成為富邦悍將解答，值得期待。（圖／富邦悍將提供）
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